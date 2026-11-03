Видео: ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту событий, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Дело возбуждено по статье о превышении власти или служебных полномочий военнослужащим.

По предварительной информации, инцидент произошел возле частного дома, который использовался для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии, возвращенных после самовольного оставления части (СОЧ).

После появления в соцсетях сообщений о возможном незаконном удержании военных возле дома собрались люди. Впоследствии конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы. Также были повреждены служебные автомобили полиции.

Уголовное производство возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

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Сотрудники ГБР выехали на место происшествия и вели работу совместно с представителями прокуратуры, Национальной полиции и Офиса военного омбудсмена. В бюро отметили, что Нацгвардия полностью содействовала расследованию.

Об этом сообщили в ГБР.

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