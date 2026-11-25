25 ноября в столице состоялась церемония прощания с Героем Украины Вячеславом Брюховецким, который был первым президентом Киево-Могилянской академии.

Церемония прошла на плацу возле главного корпуса академии. Почтить память Брюховецкого пришли студенты, выпускники, преподаватели, родные и друзья. После прощания в Михайловском Златоверхом соборе его похоронят на Байковом кладбище.

Прощание состоялось на плацу возле главного корпуса Киево-Могилянской академии. Среди присутствующих были председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр культуры, выпускница Могилянки Татьяна Бережная. Во время церемонии хор академии исполнил «Завещание» Тараса Шевченко.

На церемонии прощания выступил пятый президент Петр Порошенко. Он назвал Вячеслава Брюховецкого фигурой, равной по величию Петру Могиле, и поблагодарил его за государственную позицию. «Учитель, философ, ректор. Но прежде всего государственный деятель. Я благодарен ему за поддержку Украины. И лично – за внимание и доброе слово. Я это очень ценю», – сказал Порошенко.

Бывшая сотрудница академии Валентина Кучер, проработавшая там 20 лет, вспоминает Брюховецкого как человека, вдохновлявшего других.

«Мне хочется сюда возвращаться. Это говорит о том, что здесь атмосфера для студентов, для сотрудников всегда была теплой, искренней, справедливой. Это человек, которого хотелось проводить в последний путь», — сказала она.

Первый декан академии назвал Брюховецкого разносторонним, энергичным человеком с чувством юмора, душой компании.

«Ему не раз предлагали политическую карьеру, однако он отказывался, ведь хотел возродить Киево-Могилянскую академию и посвятил этому свою жизнь», – сказал Алексей Гарань.

Заупокойная служба состоялась в Михайловском Златоверхом соборе – обряд похорон совершил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

По завершении панихиды траурная процессия отправилась на Байковое кладбище. Вячеслава Брюховецкого похоронят рядом с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Источник: Петр Порошенко

Напомним, Брюховецкого посмертно наградили орденом Свободы.

В четверг, 12 ноября, на 80-м году жизни скончался Герой Украины, выдающийся литературовед, педагог и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий.

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