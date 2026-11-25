Во время визита в лицей в Берегово Владимир Зеленский и Петер Мадьяр встретились с учениками и педагогами учебного заведения, где обучаются более 500 детей. После беседы политики присоединились к школьникам и сыграли с ними в волейбол.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром побывали в лицее имени Лайоша Кошута в Береговом на Закарпатье. Визит состоялся 24 ноября. Политики ознакомились с работой учебного заведения, пообщались с педагогами и школьниками, а также приняли участие в спортивной игре. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём посте в Facebook.

Глава государства рассказал, что лицей имеет более чем вековую историю и в следующем году будет отмечать 125-летие. Сейчас здесь обучаются более 500 детей, в том числе в инклюзивных классах.

undefined

Образовательный процесс в заведении ведется на венгерском языке. В то же время ученики изучают украинский и английский. Зеленский подчеркнул, что уважение к языковым потребностям детей должно быть одним из важных принципов украинско-венгерских отношений.

По его словам, аналогичные условия созданы и для украинских детей в Венгрии. В частности, в Будапеште работает школа, где они могут получать образование на родном языке.

Президент также обратил внимание на развитие лицея, несмотря на полномасштабную войну. В учебном заведении обновляют классы, а школьники имеют возможность не только учиться, но и заниматься спортом и развивать свои способности.

Зеленский поблагодарил учителей за работу и условия, которые они создают для детей. Отдельно он опубликовал видео волейбольного матча с участием Мадяра и школьников.

24 ноября в Ужгороде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Президент назвал переговоры содержательными и сообщил о конкретных договоренностях.

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

Читай нас в