25 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом доработанный законопроект № 10225-д, который определяет правила обращения и налогообложения виртуальных активов в Украине. За документ проголосовал 271 народный депутат, еще восемь выступили против.

Документ вводит комплексное налогообложение операций с виртуальными активами по аналогии с ценными бумагами. Для физических лиц будет облагаться налогом только положительный финансовый результат (прибыль) по итогам года по общей ставке НДФЛ, тогда как обмен одних виртуальных активов на другие, прибыль в пределах одной минимальной заработной платы и бесплатно полученные токены не будут облагаться налогом. Для уже имеющихся активов предусмотрен переходный период до конца 2028 года с пониженной льготной ставкой НДФЛ в размере 5%.

Для юридических лиц устанавливаются специальные налоговые разницы, операции по выпуску и обмену ВА освобождаются от НДС, а поставщикам услуг с ВА запрещается находиться на упрощенной системе налогообложения.

Вместе с тем документ устанавливает требования к поставщикам услуг (криптобиржам, кастодианам и т. п.): они обязаны пройти авторизацию, в течение 60 дней встать на учет и ежегодно подавать отчетность об операциях резидентов Украины, что является первым шагом к внедрению международных стандартов CARF и DAC8. За нарушения предусмотрены штрафы (на период адаптации рынка будет действовать их существенное снижение), а также прописаны правила хранения активов клиентов и защиты их прав.

Кроме того, законопроект устанавливает запрет на недобросовестную рекламу виртуальных активов (в частности, продвижение криптовалют в качестве платежного средства в Украине или обещания гарантированной прибыли), усиливает механизмы финансового мониторинга и проверки источников происхождения средств по аналогии с банковским сектором и вводит правовую защиту для лиц, сообщающих о нарушениях.

Закон вступает в силу с 1 июля 2027 года.

Источник: Интерфакс-Украина

Напомним, Нацбанк не поддержал законопроект об обращении виртуальных активов.

До этого Нацбанк назвал условия для легализации криптоактивов в Украине.

Налогообложение криптоактивов: Минфин и налоговая служба Украины дали разъяснения.

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