Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово 24 ноября сообщил о передаче Украине медицинского и энергетического оборудования, лекарств и транспортных средств на сумму 1 миллиард форинтов (около 2,5 млн евро).

По его словам, в целом Венгрия уже предоставила Украине более 100 миллиардов форинтов (250 млн евро) помощи в сферах медицины, образования, инфраструктуры, энергетики и развития.

Кроме того, в Facebook Мадьяр заявил о решении правительства его партии TISZA выделить из бюджета 2026 года дополнительный 1 миллиард форинтов сверх уже запланированных средств на поддержку венгерской общины в Закарпатье и объявил о создании Фонда социального развития имени Илоны Зрини.

Источник: заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра на пресс-конференции в Берегово и его пост в Facebook.

24 ноября в Ужгороде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Президент назвал переговоры содержательными и сообщил о конкретных договоренностях.

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

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