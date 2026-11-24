Premier Węgier Péter Magyar podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Berehowie 24 listopada poinformował o przekazaniu Ukrainie sprzętu medycznego i energetycznego, leków oraz środków transportu o wartości 1 miliarda forintów (około 2,5 mln euro).

Jak powiedział, łącznie Węgry przekazały już Ukrainie ponad 100 miliardów forintów (250 mln euro) pomocy w dziedzinach medycyny, edukacji, infrastruktury, energetyki i rozwoju.

Ponadto, na Facebooku Mádor poinformował o decyzji rządu swojej partii TISZA o przeznaczeniu z budżetu na rok 2026 dodatkowego 1 miliarda forintów ponad już zaplanowane środki na wsparcie społeczności węgierskiej w Zakarpaciu oraz ogłosił utworzenie Funduszu Rozwoju Społecznego im. Ilony Zrini.

Źródło: oświadczenie premiera Węgier Pétera Mádára podczas konferencji prasowej w Berehowie oraz jego wpis na Facebooku.

24 listopada w Użhorodzie Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Węgier Péterem Mádarem. Prezydent określił rozmowy jako merytoryczne i poinformował o konkretnych ustaleniach.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił pierwsze oświadczenie po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Mádarem w Użhorodzie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Magyarem na Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

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