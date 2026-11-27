Specjalny trybunał ds. zbadania zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie ma rozpocząć działalność w Hadze w przyszłym roku.

Równolegle spodziewane jest uruchomienie międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego, który ma zapewnić wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane rosyjską agresją.

Minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga oświadczył, że tworzenie obu mechanizmów wkroczyło w fazę praktyczną, i podkreślił rolę Rady Europy w promowaniu tego procesu.

Według niego Ukraińcy, przedsiębiorstwa i państwo powinny otrzymać odszkodowania za zniszczony majątek i inne straty. Obecnie otwarte są wszystkie 43 kategorie wniosków do międzynarodowego rejestru szkód, a łączna liczba złożonych wniosków przekroczyła już 200 tysięcy. Sybiga wezwał obywateli i przedsiębiorstwa do aktywnego dokumentowania szkód wyrządzonych przez Rosję.

Minister poinformował również, że 39 państw i organizacji międzynarodowych wyraziło gotowość do przyłączenia się do utworzenia specjalnego trybunału. Dotychczas uzyskano 10 ratyfikacji i decyzji rządowych, jednak do uruchomienia trybunału potrzeba co najmniej sześciu kolejnych. Komisja ds. odszkodowań potrzebuje dodatkowo 13 ratyfikacji.

Sybiga podkreślił, że Ukraina będzie dążyć do pociągnięcia do odpowiedzialności przywódców Rosji oraz wszystkich osób zaangażowanych w agresję, oświadczając, że kara dla przedstawicieli rosyjskiego reżimu jest nieunikniona.

Źródło: Andrij Sybiga.