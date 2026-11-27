Специальный трибунал по расследованию преступления агрессии России против Украины должен начать работу в Гааге в следующем году.

Параллельно ожидается запуск международного компенсационного механизма, который должен обеспечить выплаты за ущерб, нанесенный российской агрессией.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что создание обоих механизмов перешло в практическую фазу, и отметил роль Совета Европы в продвижении этого процесса.

По его словам, украинцы, предприятия и государство должны получить компенсацию за разрушенное имущество и другие потери. На данный момент открыты все 43 категории заявлений в международный Реестр убытков, а общее количество поданных обращений уже превысило 200 тысяч. Сибига призвал граждан и бизнес активно фиксировать ущерб, нанесенный Россией.

Также министр сообщил, что 39 государств и международных организаций выразили готовность присоединиться к созданию Спецтрибунала. Уже есть 10 ратификаций и правительственных решений, однако для запуска необходимо как минимум еще шесть. Для компенсационной комиссии требуется дополнительно 13 ратификаций.

Сибига подчеркнул, что Украина будет добиваться привлечения к ответственности руководства России и всех причастных к агрессии, заявив, что наказание для представителей российского режима неизбежно.

Источник: Андрей Сибига.