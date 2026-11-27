Лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль выступил с предложением после окончания войны в Украине отправлять мигрантов из Сирии и Афганистана, которых европейские страны не могут депортировать на родину.

Он рассматривает это как своеобразную компенсацию Киеву за финансовую поддержку со стороны Европы.

Кикль заявил, что ЕС выделил Украине сотни миллиардов евро помощи, а Австрия, по его оценкам, внесла около 3,6 млрд евро. По его мнению, эти расходы дают основания обсуждать возможность привлечения Украины к решению европейской миграционной проблемы.

Политик считает, что переселение мигрантов могло бы быть взаимовыгодным: после окончания войны они могли бы присоединиться к восстановлению украинской инфраструктуры и экономики.

Кроме того, Кикль призвал ужесточить австрийское миграционное законодательство. В частности, он предлагает увеличить срок проживания, необходимый для получения гражданства, до 15–20 лет.

В то же время это предложение является личной инициативой австрийского политика и пока не означает, что Австрия или Евросоюз приняли соответствующее решение.

Источник: Heute.

Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил, что выступает против привлечения трудовых мигрантов в Украину, поскольку, по его мнению, приоритет в трудоустройстве после войны должны получить украинские граждане, в частности военнослужащие, которые вернутся с фронта.

Протесты против трудовых мигрантов в Ивано-Франковске могут использоваться российской пропагандой, заявил мэр города. По его словам, ситуация вокруг темы миграции в городе находится под информационным давлением, которое пытаются раздувать извне.

Утверждения о якобы засилье трудовых мигрантов в Украине не соответствуют действительности.

Читай нас в