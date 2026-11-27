奥地利自由党（FPÖ）领导人赫伯特·基克尔提出，在乌克兰战争结束后，应将那些欧洲国家无法遣返回原籍国的叙利亚和阿富汗移民送往乌克兰。

他将此视为对基辅的一种补偿，以回报欧洲提供的财政支持。

基克尔表示，欧盟已向乌克兰提供了数千亿欧元的援助，据他估算，奥地利贡献了约36亿欧元。在他看来，这些支出为探讨让乌克兰参与解决欧洲移民问题提供了依据。

这位政治家认为，移民的安置可能实现互利共赢：战争结束后，他们可以参与乌克兰基础设施和经济的重建。

此外，基克尔呼吁加强奥地利的移民立法。具体而言，他提议将获得公民身份所需的居住期限延长至15至20年。

不过，该提议仅为这位奥地利政界人士的个人倡议，目前并不意味着奥地利或欧盟已就此作出相关决定。

来源：Heute。

前线城市和社区协会负责人伊戈尔·特列霍夫表示，他反对向乌克兰引进劳务移民， 因为他认为，战后就业机会应优先提供给乌克兰公民，特别是从前线归来的军人。

伊万诺-弗兰科夫斯克市市长表示，针对劳务移民的抗议活动可能会被俄罗斯宣传所利用。据他称，该市围绕移民议题的局势正受到外部势力试图炒作的信息影响。

关于乌克兰境内劳务移民泛滥的说法与事实不符。

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