Lider Austriackiej Partii Wolności (FPÖ) Herbert Kikl zaproponował, aby po zakończeniu wojny na Ukrainie wysyłać tam migrantów z Syrii i Afganistanu, których kraje europejskie nie mogą deportować do ojczyzny.

Postrzega to jako swego rodzaju rekompensatę dla Kijowa za wsparcie finansowe ze strony Europy.

Kickl stwierdził, że UE przeznaczyła na pomoc dla Ukrainy setki miliardów euro, a Austria, według jego szacunków, wniosła około 3,6 mld euro. Jego zdaniem te wydatki dają podstawy do dyskusji na temat możliwości zaangażowania Ukrainy w rozwiązanie europejskiego problemu migracyjnego.

Polityk uważa, że przesiedlenie migrantów mogłoby być korzystne dla obu stron: po zakończeniu wojny mogliby oni włączyć się w odbudowę ukraińskiej infrastruktury i gospodarki.

Ponadto Kikl wezwał do zaostrzenia austriackiego prawa migracyjnego. W szczególności proponuje wydłużenie okresu pobytu wymaganego do uzyskania obywatelstwa do 15–20 lat.

Jednocześnie propozycja ta stanowi osobistą inicjatywę austriackiego polityka i nie oznacza na razie, że Austria lub Unia Europejska podjęły odpowiednią decyzję.

Źródło: Heute.

Szef Stowarzyszenia Miast i Gmin Przyfrontowych Ihor Terechow oświadczył, że sprzeciwia się sprowadzaniu migrantów zarobkowych na Ukrainę, ponieważ jego zdaniem priorytet w zakresie zatrudnienia po wojnie powinni otrzymać obywatele Ukrainy, w szczególności żołnierze powracający z frontu.

Protesty przeciwko migrantom zarobkowym w Iwano-Frankiwsku mogą być wykorzystywane przez rosyjską propagandę – stwierdził burmistrz. Według niego sytuacja wokół tematu migracji w mieście znajduje się pod wpływem informacji, które próbuje się rozpowszechniać z zewnątrz.

Twierdzenia o rzekomej przewadze migrantów zarobkowych na Ukrainie nie odpowiadają rzeczywistości.

Czytaj nas na