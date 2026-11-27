Ministerstwo Obrony wyjaśniło, w jaki sposób będzie przebiegać weryfikacja i aktualizacja danych mężczyzn w wieku od 17 do 60 lat w rejestrze „Oberig”.

W tym celu resort otrzyma informacje od Państwowej Służby Migracyjnej, a następnie zweryfikuje je i wprowadzi niezbędne zmiany.

Państwowa Służba Migracyjna przekaże dane w ciągu 30 dni kalendarzowych od wejścia w życie rozporządzenia. Ministerstwo Obrony będzie miało kolejne 30 dni na weryfikację otrzymanych informacji, a na aktualizację rejestru przewidziano 120 dni od zakończenia weryfikacji.

Aktualizowane będą imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, numer podatkowy, dane paszportowe, adres zamieszkania, obywatelstwo, zdjęcie cyfrowe oraz inne informacje. Ponadto Ministerstwo Obrony będzie otrzymywać informacje o wystawianiu dokumentów dotyczących stałego pobytu za granicą.

W resortcie wyjaśniają, że jest to konieczne w celu usunięcia rozbieżności między rejestrami państwowymi oraz zwiększenia dokładności ewidencji wojskowej. Przekazywanie danych będzie odbywać się za pośrednictwem zabezpieczonych kanałów, a po weryfikacji informacje otrzymane od Państwowej Służby Migracyjnej zostaną zniszczone zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Rada Ministrów w uchwale z dnia 25 listopada 2026 r. zleciła przeprowadzenie weryfikacji danych dotyczących obywateli Ukrainy płci męskiej w wieku od 17 do 60 lat na podstawie danych z resortowego systemu informacyjnego Państwowej Służby Migracyjnej, Jednolitego Państwowego Rejestru Demograficznego oraz Jednolitego Państwowego Rejestru Poborowych, Osób Podlegających Obowiązkowi Służby Wojskowej i Rezerwistów.

Ukraińskich mężczyzn w wieku od 17 do 60 lat czekają kolejne wyzwania. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 1466 z dnia 25 listopada 2026 r., zgodnie z którą zleciła przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę weryfikacji danych zawartych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Poborowych, Osób Podlegających Obowiązkowi Służby Wojskowej i Rezerwistów.

Rada Ministrów zatwierdziła nowy porządek prowadzenia Jednolitego Państwowego Rejestru Poborowych, Osób Podlegających Obowiązkowi Służby Wojskowej i Rezerwistów „Oberih”. Dokument określa mechanizm wprowadzania, aktualizacji, weryfikacji i poprawiania danych.

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