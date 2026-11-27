23 listopada Sąd Najwyższy ds. Karnych w Chorwacji uchylił decyzję o wydaniu Niemcom Ukraińca Włodzimierza Żurawlewa, podejrzanego o udział w uszkodzeniu gazociągów „Północny Strumień”.

Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia po uwzględnieniu apelacji obrony.

Sąd uznał poprzednie orzeczenie sądu w Puli z 18 września za przedwczesne i nakazał dodatkowe wyjaśnienie przez stronę niemiecką okoliczności dotyczących dwóch europejskich nakazów aresztowania, kwalifikacji prawnej sprawy oraz zakresu postępowania karnego.

Ponadto sąd apelacyjny podkreślił konieczność przestrzegania praw Żurawlewa, zapewnienia pewności prawnej oraz sprawiedliwości procedury jego ewentualnego przekazania do Niemiec.

W związku z tym kwestia ekstradycji Ukraińca pozostaje otwarta – na razie nie zapadła ostateczna decyzja w sprawie jego przekazania niemieckim organom ścigania.

Źródło: Katerynczuk, Moor i partnerzy.

W czwartek, 24 września, strona obrony ma otrzymać oficjalne orzeczenie sądu w chorwackim mieście Pula w sprawie ekstradycji Ukraińca Władimira Żurawlewa do Niemiec w sprawie podkopania rurociągów „Północny Strumień”. W związku z decyzją sądu Żurawlow zamierza ogłosić strajk głodowy na czas nieokreślony.

Wyrok skazujący Ukraińca w sprawie Północnych Strumieni będzie hańbą dla wymiaru sprawiedliwości.

Zełenski po raz pierwszy odniósł się do sprawy wysadzenia rurociągów „Północny strumień”.

Nie ustalono dowodów na udział Ukrainy w wysadzeniu rurociągów „Północny strumień”.

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