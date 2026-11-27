23 ноября Высший уголовный суд Хорватии отменил решение о передаче Германии украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к повреждению газопроводов «Северный поток».

Дело направлено на повторное рассмотрение после удовлетворения апелляции защиты.

Суд признал предыдущее решение суда города Пула от 18 сентября преждевременным и обязал дополнительно выяснить у немецкой стороны обстоятельства, касающиеся двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации дела и пределов уголовного преследования.

Также апелляционная инстанция подчеркнула необходимость соблюдения прав Журавлева, обеспечения правовой определенности и справедливости процедуры его возможной передачи Германии.

Таким образом, вопрос об экстрадиции украинца остается открытым — окончательного решения о его передаче немецким правоохранительным органам пока нет.

Источник: Катеринчук, Моор и партнеры.

В четверг, 24 сентября, сторона защиты должна получить официальное решение суда хорватского города Пула об экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию по делу о подрыве «Северных потоков». На фоне решения суда Журавлев намерен объявить бессрочную голодовку.

Обвинительный приговор украинцу по делу Северных потоков станет позором для правосудия.

Зеленский впервые отреагировал на дело о подрыве «Северных потоков».

Доказательств причастности Украины к подрыву «Северных потоков» не установлено.

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