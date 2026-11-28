Шведская оборонная компания Saab получила заказ от Украины на поставку радиолокационных станций Giraffe 1X общей стоимостью 450 млн евро.

О контракте компания сообщила 28 ноября.

Поставка оборудования запланирована на 2027 год.

Giraffe 1X — мобильная трехкоординатная радиолокационная система, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Радар способен обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники.

Источник: Saab.

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