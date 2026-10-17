Saab викотила перший літак GlobalEye для Швеції — AeroTime

Шведська компанія Saab викотила на своєму підприємстві в Лінчепінгу перший літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління GlobalEye, виготовлений для Швеції. У шведській службі літак матиме позначення S 106, а його постачання заплановане на 2027 рік, повідомляє AeroTime.

Перед першим польотом S 106 має пройти випробування та верифікацію. Швеція, як очікується, стане першою державою НАТО, що експлуатуватиме GlobalEye. Система поєднує радар Erieye Extended Range виробництва Saab з іншими активними та пасивними сенсорами, встановленими на бізнес-джеті Bombardier Global 6000.

Можливості нового літака

GlobalEye призначений для виявлення та супроводу цілей у повітрі, на морі та суходолі, а також для передавання інформації літакам, кораблям і наземним силам. Saab заявляє, що радар Erieye Extended Range має дальність понад 550 кілометрів.

Платформа Global 6000 також використовується для нового шведського урядового транспортного літака TP 106, який поставили раніше у 2026 році. Спільна платформа може спростити взаємодію у сферах підготовки персоналу, технічного обслуговування та забезпечення запасними частинами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заміна літаків ASC 890

Шведське Управління оборонного забезпечення FMV замовило два літаки GlobalEye у червні 2022 року за контрактом вартістю приблизно 7,3 млрд шведських крон. У червні 2024 року FMV скористалося опціоном на третій літак вартістю близько 2,6 млрд крон; контрактний період його постачання триватиме до 2029 року.

Нові літаки мають замінити літаки радіолокаційного спостереження Saab 340 ASC 890, які уряд Швеції пообіцяв передати Україні у травні 2024 року. Міністерство оборони України у вересні 2026 року підтвердило, що надані Швецією ASC 890 виконали перші бойові завдання в березні того ж року.

Співпраця з Нідерландами та НАТО

Нідерланди у вересні 2026 року підписали зі Швецією лист про наміри придбати один GlobalEye. Передбачається, що нідерландський літак увійде до спільного парку з трьох шведських GlobalEye, а персонал Нідерландів отримає доступ до шведських бортів із 2028 року. Водночас Saab наголошувала, що на час оголошення домовленості не отримала нідерландського замовлення.

Також НАТО оголосило про намір розпочати переговори з Saab щодо закупівлі до 10 GlobalEye для заміни застарілих літаків Boeing E-3A Sentry AWACS. Це багатонаціональне придбання буде окремим від національних замовлень Швеції та Франції, а також запланованої закупівлі Нідерландів.

Читай нас у