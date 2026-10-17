Шведская компания Saab выкатила на своём предприятии в Линчёпинге первый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, изготовленный для Швеции. На шведской службе самолёт будет иметь обозначение S 106, а его поставка запланирована на 2027 год, сообщает AeroTime.

Перед первым полётом S 106 должен пройти испытания и верификацию. Ожидается, что Швеция станет первым государством НАТО, эксплуатирующим GlobalEye. Система сочетает радар Erieye Extended Range производства Saab с другими активными и пассивными сенсорами, установленными на бизнес-джете Bombardier Global 6000.

Возможности нового самолёта

GlobalEye предназначен для обнаружения и сопровождения целей в воздухе, на море и на суше, а также для передачи информации самолётам, кораблям и наземным силам. Saab заявляет, что радар Erieye Extended Range имеет дальность более 550 километров.

Платформа Global 6000 также используется для нового шведского правительственного транспортного самолёта TP 106, который поставили ранее в 2026 году. Общая платформа может упростить взаимодействие в сферах подготовки персонала, технического обслуживания и обеспечения запасными частями.

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Замена самолётов ASC 890

Шведское управление оборонного обеспечения FMV заказало два самолёта GlobalEye в июне 2022 года по контракту стоимостью примерно 7,3 млрд шведских крон. В июне 2024 года FMV воспользовалось опционом на третий самолёт стоимостью около 2,6 млрд крон; контрактный период его поставки продлится до 2029 года.

Новые самолёты должны заменить самолёты радиолокационного наблюдения Saab 340 ASC 890, которые правительство Швеции пообещало передать Украине в мае 2024 года. Министерство обороны Украины в сентябре 2026 года подтвердило, что предоставленные Швецией ASC 890 выполнили первые боевые задачи в марте того же года.

Сотрудничество с Нидерландами и НАТО

Нидерланды в сентябре 2026 года подписали со Швецией письмо о намерениях приобрести один GlobalEye. Предполагается, что нидерландский самолёт войдёт в общий парк из трёх шведских GlobalEye, а персонал Нидерландов получит доступ к шведским бортам с 2028 года. В то же время Saab подчёркивала, что на момент объявления договорённости не получила нидерландского заказа.

НАТО также объявило о намерении начать переговоры с Saab о закупке до 10 GlobalEye для замены устаревших самолётов Boeing E-3A Sentry AWACS. Это многонациональное приобретение будет отдельным от национальных заказов Швеции и Франции, а также от планируемой закупки Нидерландов.

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