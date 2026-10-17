В Южной Корее депутат правящей Демократической партии Кореи Ким Бён Джу обвинил командующего Вооруженными силами США в Корее генерала Ксавьера Брансона в посягательстве на территориальный суверенитет страны. Политик призвал генерала отозвать свои высказывания о Военной демаркационной линии и принести извинения гражданам Южной Кореи, сообщает Korea Herald.

Спор о границах демилитаризованной зоны

Поводом стали слова Брансона на политическом форуме в Вашингтоне. Он заявил, что ограждения расположены примерно в двух километрах к северу и югу от Военной демаркационной линии, а Республика Корея, официальное название Южной Кореи, начинается от южного ограждения.

Южное ограждение обозначает южную границу Демилитаризованной зоны, тогда как Военная демаркационная линия проходит посередине буферной зоны, разделяющей две Кореи. Ким Бён Джу, отставной четырехзвездочный генерал и член парламентского Комитета по национальной обороне, заявил, что эти слова прямо отрицают территориальный суверенитет Республики Корея.

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Аргументы депутатов

По словам Кима, Соглашение о перемирии 1953 года предоставляет Командованию ООН полномочия по доступу к Демилитаризованной зоне и ее администрированию, но не позволяет ему определять территориальный суверенитет Южной Кореи. Конституция страны определяет ее территорию как Корейский полуостров и прилегающие острова.

Брансон возглавляет Вооруженные силы США в Корее численностью 28 500 военнослужащих и Командование ООН, а также Объединенное командование Южной Кореи и США. Ким Бён Джу занимал должность заместителя командующего Объединенным командованием в 2017–2019 годах и завершил военную службу в звании четырехзвездочного генерала в 2019 году.

Председатель парламентского Комитета по национальной обороне Чин Сон Джун также раскритиковал высказывания Брансона. Он заявил, что они могут вызвать серьезное недопонимание относительно границ суверенитета Южной Кореи, и попросил разъяснить другие слова генерала о применении соображений суверенитета к территории, администрирование которой ему поручено. Чин призвал рассмотреть осуществление Южной Кореей оперативного контроля над своими военными как в мирное, так и в военное время.

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