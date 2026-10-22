В Лионе запретили все демонстрации 24 октября — Le Figaro

Власти французского Лиона запретили проведение любых демонстраций в субботу, 24 октября.

Решение было принято после беспорядков, мародерства и столкновений с полицией во время протестов 17 октября.

Префектура департамента Рона объяснила запрет новыми призывами к протестной мобилизации и риском повторения насилия.

После предыдущих беспорядков в центре Лиона также ввели комендантский час: каждый вечер с 21:00 до 6:00.

Источник: Le Figaro.

Во Франции протесты, начавшиеся среди учащихся старших классов из-за состояния государственных школ, за несколько недель переросли в общенациональное движение. К демонстрациям присоединились профсоюзы, работники государственного сектора и другие люди, недовольные условиями жизни в стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Катар заявил, что Дональд Трамп и другие иностранные лидеры делают «столь же неприемлемые, сколь и глупые» комментарии об уличных беспорядках во Франции. Французский президент сказал, что после субботних беспорядков распространяется манипулятивная информация.

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