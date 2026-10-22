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W Lyonie zakazano wszelkich demonstracji zaplanowanych na 24 października — Le Figaro

UA NEWS 22 października 2026 14:38
W Lyonie zakazano wszelkich demonstracji zaplanowanych na 24 października — Le Figaro

Władze francuskiego Lyonu zakazały organizowania jakichkolwiek demonstracji w sobotę, 24 października. 

Decyzja została podjęta w następstwie zamieszek, aktów grabieży i starć z policją, do których doszło podczas protestów 17 października.

 Prefektura departamentu Rodan uzasadniła ten zakaz nowymi wezwaniami do mobilizacji protestacyjnej oraz ryzykiem ponownego wystąpienia aktów przemocy.

Po poprzednich zamieszkach w centrum Lyonu wprowadzono również godzinę policyjną: codziennie od 21:00 do 6:00.

Źródło: Le Figaro.

We Francji protesty, które rozpoczęły się wśród uczniów szkół średnich w związku z sytuacją w szkołach państwowych, w ciągu kilku tygodni przerodziły się w ogólnokrajowy ruch. Do demonstracji dołączyły związki zawodowe, pracownicy sektora publicznego oraz inne osoby niezadowolone z warunków życia w kraju.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Katarze stwierdził, że Donald Trump i inni zagraniczni przywódcy wypowiadają się na temat zamieszek ulicznych we Francji w sposób „równie niedopuszczalny, co głupi”. Prezydent Francji powiedział, że po sobotnich zamieszkach krążą manipulacyjne informacje.

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