W Lyonie zakazano wszelkich demonstracji zaplanowanych na 24 października — Le Figaro

Władze francuskiego Lyonu zakazały organizowania jakichkolwiek demonstracji w sobotę, 24 października.

Decyzja została podjęta w następstwie zamieszek, aktów grabieży i starć z policją, do których doszło podczas protestów 17 października.

Prefektura departamentu Rodan uzasadniła ten zakaz nowymi wezwaniami do mobilizacji protestacyjnej oraz ryzykiem ponownego wystąpienia aktów przemocy.

Po poprzednich zamieszkach w centrum Lyonu wprowadzono również godzinę policyjną: codziennie od 21:00 do 6:00.

Źródło: Le Figaro.

We Francji protesty, które rozpoczęły się wśród uczniów szkół średnich w związku z sytuacją w szkołach państwowych, w ciągu kilku tygodni przerodziły się w ogólnokrajowy ruch. Do demonstracji dołączyły związki zawodowe, pracownicy sektora publicznego oraz inne osoby niezadowolone z warunków życia w kraju.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Katarze stwierdził, że Donald Trump i inni zagraniczni przywódcy wypowiadają się na temat zamieszek ulicznych we Francji w sposób „równie niedopuszczalny, co głupi”. Prezydent Francji powiedział, że po sobotnich zamieszkach krążą manipulacyjne informacje.

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