W Lyonie zakazano wszelkich demonstracji zaplanowanych na 24 października — Le Figaro
Władze francuskiego Lyonu zakazały organizowania jakichkolwiek demonstracji w sobotę, 24 października.
Decyzja została podjęta w następstwie zamieszek, aktów grabieży i starć z policją, do których doszło podczas protestów 17 października.
Prefektura departamentu Rodan uzasadniła ten zakaz nowymi wezwaniami do mobilizacji protestacyjnej oraz ryzykiem ponownego wystąpienia aktów przemocy.
Po poprzednich zamieszkach w centrum Lyonu wprowadzono również godzinę policyjną: codziennie od 21:00 do 6:00.
Źródło: Le Figaro.
We Francji protesty, które rozpoczęły się wśród uczniów szkół średnich w związku z sytuacją w szkołach państwowych, w ciągu kilku tygodni przerodziły się w ogólnokrajowy ruch. Do demonstracji dołączyły związki zawodowe, pracownicy sektora publicznego oraz inne osoby niezadowolone z warunków życia w kraju.
Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Katarze stwierdził, że Donald Trump i inni zagraniczni przywódcy wypowiadają się na temat zamieszek ulicznych we Francji w sposób „równie niedopuszczalny, co głupi”. Prezydent Francji powiedział, że po sobotnich zamieszkach krążą manipulacyjne informacje.