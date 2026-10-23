Silny wiatr związany z cyklonem Austen spowodował zakłócenia w komunikacji w Wielkiej Brytanii i na Wyspach Normandzkich. Około 18 tys. gospodarstw domowych w Anglii pozostało bez prądu, podaje RMF24, powołując się na National Grid, właściciela infrastruktury energetycznej.

Zamknięte szkoły i ograniczenia w ruchu

Najbardziej zła pogoda dotknęła Kornwalię, Devon oraz wyspy Jersey i Guernsey w kanale La Manche. Na Jersey zamknięto wszystkie szkoły. W Kornwalii około 90 placówek edukacyjnych albo rozpoczęło zajęcia z opóźnieniem, albo w ogóle się nie otworzyło.

Na Guernsey rano obowiązywało czerwone ostrzeżenie pogodowe, a wiele autobusów nie wyjechało z zajezdni. Operator Great Western Railway ostrzegł przed utrudnieniami na trasach w Kornwalii i Devonie, w tym na kierunku między Londynem a Bristolem. Ograniczenia wprowadzono także w Szkocji, gdzie na wielu odcinkach pociągi musiały poruszać się wolniej.

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Odwołane loty i uszkodzenie mola

Na lotnisku Jersey we wczesnych godzinach popołudniowych odwołano około 70% lotów. W szczególności nie odleciały samoloty do Londynu, Manchesteru i Edynburga. Rano prędkość wiatru w pobliżu lotniska osiągała 135 km/h.

Lotnisko Guernsey zamknięto mniej więcej do godziny 17:00 czasu polskiego. Administracja poinformowała o niewielkich uszkodzeniach spowodowanych przez żywioł. Mniejsze zakłócenia odnotowano także na lotniskach w Exeter, Belfaście i Southampton. Operator promów między wyspą Wight a hrabstwem Hampshire odwołał część rejsów.

W Brighton fale zniszczyły część opuszczonego wiktoriańskiego mola West Pier, zamkniętego dla odwiedzających już w 1975 roku. Meteorolodzy ostrzegają, że następnego dnia do Wielkiej Brytanii ma zbliżyć się kolejny cyklon — Boelo, który najbardziej dotknie Irlandię Północną, Szkocję i północ Anglii.

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