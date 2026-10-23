与Austen气旋相关的强风导致英国和海峡群岛的交通连接中断。据RMF24援引能源基础设施所有者National Grid的消息，英格兰约有1.8万户家庭断电。

学校关闭和交通限制

此次恶劣天气对康沃尔、德文以及英吉利海峡的泽西岛和根西岛影响最大。泽西岛所有学校均已关闭。在康沃尔，约90所教育机构要么延迟开课，要么完全没有开放。

根西岛当天上午发布了红色天气预警，许多公交车未能驶出车库。Great Western Railway运营商警告称，康沃尔和德文的线路将面临困难，包括伦敦至布里斯托尔方向的线路。苏格兰也实施了限制措施，列车在若干路段被迫减速行驶。

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航班取消和码头受损

泽西机场在下午早些时候取消了约70%的航班。其中，飞往伦敦、曼彻斯特和爱丁堡的航班未能起飞。上午，机场附近的风速达到135公里/小时。

根西机场关闭至波兰时间约17:00。机场管理部门报告称，恶劣天气造成了轻微损坏。埃克塞特、贝尔法斯特和南安普敦机场也出现了较小规模的中断。怀特岛与汉普郡之间的渡轮运营商取消了部分航班。

在布莱顿，海浪摧毁了废弃的维多利亚时代西码头（West Pier）的一部分，该码头自1975年起已不对游客开放。气象学家警告称，次日另一个名为Boelo的气旋将接近英国，并将对北爱尔兰、苏格兰和英格兰北部造成最严重影响。

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