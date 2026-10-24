据媒体报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的两名亲近顾问曾与德国基督教民主联盟黑森州分支合作开展一场信息宣传活动。该活动旨在支持一项将否认以色列生存权定为刑事犯罪的立法倡议，Anadolu Agency援引《法兰克福评论报》报道。

顾问之间的通信

《法兰克福评论报》称，WhatsApp消息和联系记录显示，黑森州基民盟与内塔尼亚胡顾问之间可能存在政治合作。其中一名顾问斯鲁利克·艾因霍恩据称于9月5日向其同事兼商业伙伴约纳坦·乌里赫提及与基民盟的有偿工作。

此后，据该报报道，艾因霍恩和乌里赫讨论了如何让以色列高级官员在X平台转发以色列外交部长吉德翁·萨尔支持黑森州倡议的帖文。以色列侨民事务部长阿米哈伊·希克利也参与其中。

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黑森州法案

4月，黑森州州长鲍里斯·莱因和该州司法部长克里斯蒂安·海因茨——两人均为基民盟代表——提出了一项涉及以色列生存权的法案。总理弗里德里希·默茨领导的联邦政府因存在重大宪法风险而否决了该提议。联邦议院将就此事作出决定。

据《法兰克福评论报》消息，目前尚不清楚以色列是否曾以资金换取支持，以及可能由谁提供资金。该报联系的黑森州基民盟和以色列机构均拒绝置评。艾因霍恩和乌里赫也未就报道发表评论。一家以色列广播机构报道称，两人在9月州选举前曾访问萨克森-安哈尔特州、梅克伦堡-前波美拉尼亚州和柏林。

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