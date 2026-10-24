Dwaj bliscy doradcy premiera Izraela Benjamina Netanjahu mieli, według mediów, współpracować z niemiecką Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną w kraju związkowym Hesja przy kampanii informacyjnej. Miała ona wesprzeć inicjatywę legislacyjną dotyczącą kryminalizacji negowania prawa Izraela do istnienia — podaje Anadolu Agency, powołując się na Frankfurter Rundschau.

Korespondencja doradców

Jak pisze Frankfurter Rundschau, wiadomości na WhatsAppie i kontakty wskazują na możliwą współpracę polityczną między heskim oddziałem CDU a doradcami Netanjahu. Jeden z doradców, Srulik Einhorn, miał 5 września napisać do swojego kolegi i partnera biznesowego Jonatana Uricha o płatnej pracy z CDU.

Później Einhorn i Urich, według publikacji, omawiali, jak doprowadzić do tego, by wysokiej rangi izraelscy urzędnicy udostępnili w serwisie X wpis ministra spraw zagranicznych Izraela Gideona Sa’ara popierający inicjatywę w Hesji. Zaangażowano w to również izraelskiego ministra ds. diaspory Amichaia Chikliego.

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Projekt ustawy w Hesji

W kwietniu premier Hesji Boris Rhein oraz minister sprawiedliwości kraju związkowego Christian Heinz, obaj przedstawiciele CDU, przedstawili projekt ustawy dotyczący prawa Izraela do istnienia. Federalny rząd kanclerza Friedricha Merza odrzucił propozycję z powodu istotnego ryzyka konstytucyjnego. Decyzję w tej sprawie ma podjąć Bundestag.

Według Frankfurter Rundschau nie wiadomo, czy Izrael przekazał środki w zamian za wsparcie ani kto mógł je przekazać. Heskie CDU i izraelskie struktury, do których zwróciła się redakcja, odmówiły komentarza. Einhorn i Urich również nie komentowali doniesień. Izraelski nadawca poinformował, że obaj odwiedzili Saksonię-Anhalt, Meklemburgię-Pomorze Przednie i Berlin przed wyborami krajowymi we wrześniu.

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