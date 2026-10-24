Wielka Brytania i Oman uzgodniły wzmocnienie współpracy w dziedzinie obronności, handlu, inwestycji, zielonego przemysłu i zaawansowanych technologii podczas państwowej wizyty sułtana Hajthama ibn Tarika w Wielkiej Brytanii. Wynika to ze wspólnego oświadczenia stron, informuje Anadolu Agency.

Sułtan Omanu przebywał w Wielkiej Brytanii z trzydniową wizytą państwową jako gość króla Karola III. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i Hajtham ibn Tarik omówili w środę na Downing Street priorytety stosunków dwustronnych, w tym modernizację więzi obronnych i bezpieczeństwa, inwestycje w zaawansowane branże oraz wzmacnianie więzi między instytucjami i obywatelami.

Obrona i cyberbezpieczeństwo

Kraje oświadczyły, że zamierzają pogłębić współpracę wojskową i więzi w przemyśle obronnym. Jednym z kluczowych elementów partnerstwa pozostanie seria ćwiczeń wojskowych Saif Sareea. Strony z zadowoleniem przyjęły przygotowania do Saif Sareea IV i uzgodniły zbadanie dalszej współpracy w rozwoju zdolności obronnych, testowaniu, eksperymentach i wymianie informacji dotyczących bezpieczeństwa morskiego.

Londyn i Maskat planują także rozszerzyć współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i odporności państwa.

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Inwestycje i zielone projekty

W oświadczeniu wspomniano o oczekiwanej umowie o wolnym handlu między Wielką Brytanią a Radą Współpracy Zatoki Perskiej, która po podpisaniu i wejściu w życie ma otworzyć dodatkowe możliwości dla handlu i inwestycji.

Nowe suwerenne partnerstwo na rzecz współpracy i promowania inwestycji ma wspierać współdziałanie w obszarach zielonego wzrostu, sztucznej inteligencji, minerałów krytycznych, przestrzeni kosmicznej, zaawansowanych technologii i rozwoju przemysłowego. UK Export Finance zwiększyła limit dla Omanu o 1,6 mld funtów szterlingów — do 7 mld funtów — aby wspierać brytyjski eksport do sułtanatu.

UK Export Finance i Oman Net Zero Centre ogłosiły także zacieśnienie współpracy w zakresie zielonych projektów i dekarbonizacji. Brytyjska Agencja Kosmiczna i Narodowy Program Kosmiczny Omanu uzgodniły wymianę doświadczeń, zbadanie możliwości współpracy przy startach kosmicznych oraz rozwijanie partnerstw komercyjnych.

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