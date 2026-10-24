英国和阿曼在阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克对英国进行国事访问期间，同意加强在国防、贸易、投资、绿色工业和先进技术领域的合作。双方联合声明称，阿纳多卢通讯社报道。

阿曼苏丹作为国王查尔斯三世的宾客，对英国进行了为期三天的国事访问。英国首相安迪·伯纳姆和海赛姆·本·塔里克周三在唐宁街讨论了双边关系的优先事项，包括防务和安全联系的现代化、对先进产业的投资，以及加强机构与公民之间的联系。

防务与网络安全

两国表示，计划深化军事合作和国防工业联系。Saif Sareea系列军事演习仍将是该伙伴关系的关键组成部分之一。双方欢迎为Saif Sareea IV所作的准备，并同意探索在发展防务能力、测试、试验以及海上安全信息交流方面的进一步合作。

伦敦和马斯喀特还计划扩大在网络安全和国家韧性领域的合作。

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投资与绿色项目

声明提到，英国与海湾阿拉伯国家合作委员会之间预期达成的自由贸易协定，在签署并生效后，将为贸易和投资开辟更多机会。

新的主权合作与投资促进伙伴关系旨在支持在绿色增长、人工智能、关键矿产、太空、先进技术和工业发展等领域的协作。英国出口信贷署将阿曼的额度增加16亿英镑，至70亿英镑，以支持英国向该苏丹国的出口。

英国出口信贷署和阿曼净零中心还宣布加强在绿色项目和脱碳方面的合作。英国航天局和阿曼国家太空计划同意交流经验，探索在太空发射方面的合作机会，并发展商业伙伴关系。

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