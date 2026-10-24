Великобритания и Оман договорились усилить сотрудничество в сфере обороны, торговли, инвестиций, зеленой промышленности и передовых технологий во время государственного визита султана Хайсама бин Тарика в Великобританию. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, сообщает Anadolu Agency.

Султан Омана находился в Великобритании с трехдневным государственным визитом в качестве гостя короля Карла III. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и Хайсам бин Тарик в среду обсудили на Даунинг-стрит приоритеты двусторонних отношений, в частности модернизацию оборонных связей и связей в сфере безопасности, инвестиции в передовые отрасли и укрепление связей между институтами и гражданами.

Оборона и кибербезопасность

Страны заявили о намерении углубить военное сотрудничество и связи в оборонной промышленности. Одним из ключевых элементов партнерства останется серия военных учений Saif Sareea. Стороны приветствовали подготовку к Saif Sareea IV и договорились изучить дальнейшее взаимодействие в развитии оборонных возможностей, испытаниях, экспериментах и обмене информацией по морской безопасности.

Лондон и Маскат также планируют расширять сотрудничество в сфере кибербезопасности и национальной устойчивости.

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Инвестиции и зеленые проекты

В заявлении упомянуто ожидаемое соглашение о свободной торговле между Великобританией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое после подписания и вступления в силу должно открыть дополнительные возможности для торговли и инвестиций.

Новое суверенное партнерство по сотрудничеству и содействию инвестициям должно поддерживать взаимодействие в сферах зеленого роста, искусственного интеллекта, критически важных полезных ископаемых, космоса, передовых технологий и промышленного развития. UK Export Finance увеличила лимит для Омана на 1,6 млрд фунтов стерлингов — до 7 млрд фунтов — для поддержки британского экспорта в султанат.

UK Export Finance и Oman Net Zero Centre также объявили об усилении сотрудничества по зеленым проектам и декарбонизации. Космическое агентство Великобритании и Национальная космическая программа Омана договорились обмениваться опытом, изучать возможности сотрудничества по космическим запускам и развивать коммерческие партнерства.

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