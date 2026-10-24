В Бенде, штат Орегон, 36-летний плотник Кейлуб Джаманко впервые рассказал, как остановил стрелка в начальной школе Silver Rail, где учатся его дети. Во время нападения 15 октября погибли 25-летняя учительница Меган Ламберт и трое детей, среди которых пятилетний Роам Саммер.

Как сообщает The Guardian, нападавшим был 16-летний бывший ученик школы Гриффин Джон II. По данным издания, он проник в школу и выстрелил в шестерых человек.

Звонок в 911

Джаманко живет недалеко от школы и в тот день вернулся домой, чтобы пообедать с женой, вместо того чтобы съесть еду, которую взял на работу. Он увидел одетого в черное мужчину с оружием, направлявшегося к Silver Rail. Сначала плотник подумал, что это шутка, но затем увидел, как тот выстрелил и перелез через школьную ограду.

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Мужчина достал из центральной консоли автомобиля пистолет калибра .40, позвонил в службу 911 и приехал на школьную парковку. Затем он также перелез через ограду и начал преследовать нападавшего. Во время разговора с оператором Джаманко сказал, что ему нужно зайти в школу, потому что люди могут погибнуть.

Схватка в классе

По словам Джаманко, он незаметно шел за подростком, а когда услышал, как дети умоляли сохранить им жизнь, пополз быстрее. Через разбитое окно он попал в класс для детей с особыми образовательными потребностями, где один из педагогов боролся с нападавшим.

Джаманко выстрелил в Гриффина Джона II. Когда подросток упал и потянулся к своему оружию, мужчина, опасаясь, что тот может снова стрелять, выстрелил еще дважды. Джаманко рассказал, что ночами вспоминает увиденное и думает, мог ли спасти больше детей. Он также выступил за усиление безопасности в школах и присутствие сотрудников службы безопасности в каждом учреждении.

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