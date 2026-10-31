Европейская комиссия заявила, что польские власти должны обеспечить возможность работы Конституционного трибунала в соответствии с Конституцией Польши и с учетом релевантной судебной практики Суда Европейского союза. Об этом сообщила представительница Еврокомиссии Луиза Боге, передает RMF24.

Позиция Еврокомиссии

По словам Боге, Еврокомиссия внимательно следит за последними событиями вокруг Конституционного трибунала Польши. Она также заявила, что назначение восьми новых членов трибунала относится к конституционным полномочиям Сейма. По ее словам, это подтвердила Венецианская комиссия в заключении от 13 октября 2026 года.

Представительница добавила, что 5 мая 2026 года Европейский суд по правам человека применил временные меры. Они обязали компетентные польские органы не препятствовать судьям, назначенным Сеймом в марте 2026 года, вступать в должность и исполнять судейские обязанности.

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Спор вокруг трибунала

Кризис в Конституционном трибунале возник после объявления о приостановке исполнения обязанностей председателем трибунала Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартошем Соханьским. Руководить работой учреждения признали судью Анну Корвин-Пиотровскую, которую избрал нынешний Сейм.

После этого возле здания трибунала возникли напряженность и демонстрации, на место прибыла полиция. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал полет в Сенегал и ночью прибыл к зданию Конституционного трибунала. Стороны по-разному описывают ход инцидента в здании. После выхода из него президент объявил о срочных консультациях с парламентскими силами, заявив о нарушении конституционного порядка. Премьер-министр Дональд Туск в обращении назвал эти события атакой на трибунал и его судей.

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