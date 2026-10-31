Komisja Europejska oświadczyła, że polskie władze muszą zapewnić możliwość funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z Konstytucją RP i z uwzględnieniem właściwego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poinformowała o tym rzeczniczka Komisji Europejskiej Luisa Boge, podaje RMF24.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Według Boge Komisja Europejska uważnie śledzi najnowsze wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczyła również, że powołanie ośmiu nowych członków trybunału należy do konstytucyjnych kompetencji Sejmu. Jak zaznaczyła, potwierdziła to Komisja Wenecka w opinii z 13 października 2026 roku.

Rzeczniczka dodała, że 5 maja 2026 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka zastosował środki tymczasowe. Zobowiązały one właściwe polskie organy, aby nie przeszkadzały sędziom powołanym przez Sejm w marcu 2026 roku w objęciu stanowisk i wykonywaniu obowiązków sędziowskich.

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Spór wokół trybunału

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym wybuchł po ogłoszeniu przerwy w wykonywaniu obowiązków przez prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartosza Sochańskiego. Za kierującą pracą instytucji uznano sędzię Annę Korwin-Piotrowską, wybraną przez obecny Sejm.

Następnie w pobliżu budynku trybunału doszło do napięć i demonstracji, a na miejsce przybyła policja. Prezydent Polski Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy przybył do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Strony odmiennie opisują przebieg incydentu w budynku. Po wyjściu z niego prezydent ogłosił pilne konsultacje z siłami parlamentarnymi, wskazując na naruszenie porządku konstytucyjnego. Premier Donald Tusk w wystąpieniu nazwał te wydarzenia atakiem na trybunał i jego sędziów.

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