W USA republikański kongresmen z Kentucky Thomas Massie złożył osiem artykułów impeachmentu przeciwko sekretarzowi obrony Pete’owi Hegsethowi. Planuje też w najbliższym czasie doprowadzić do głosowania w Izbie Reprezentantów w sprawie impeachmentu, informuje The Guardian.

Odpowiedzialność za porażkę republikanów

Według gazety Hegseth jest coraz częściej postrzegany jako urzędnik, na którego można zrzucić odpowiedzialność za porażkę Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych. Wyborcy i prezydent USA Donald Trump wskazywali wojnę w Iranie jako główną przyczynę strat republikanów.

Były wysoki urzędnik Pentagonu powiedział CNN, że działania wojskowe w Iranie były w dużej mierze przedsięwzięciem resortu kierowanego przez Hegsetha. Republikanin bliski Białemu Domowi powiedział również CNN, że Hegseth od początku albo przekazywał nieprawdziwe informacje, albo mylił się co do terminów, celów i zadań wojny.

Wiceprezydent J.D. Vance w środę, 4 listopada, publicznie zakwestionował zasadność wojny w Iranie i oświadczył, że kosztowała ona republikanów kontrolę nad Kongresem.

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Stanowisko Trumpa i możliwe dochodzenia

Trump wielokrotnie bronił Hegsetha. Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, czy rozważa zastąpienie sekretarza obrony, prezydent powiedział, że uważa jego pracę za bardzo dobrą. Wcześniej Trump nazywał Hegsetha jednym z głównych zwolenników działań wojennych przeciwko Iranowi.

Rzeczniczka Pentagonu Kingsley Wilson oświadczyła, że cały resort jest zjednoczony wokół wizji swojego szefa. Jednocześnie republikański senator Thom Tillis powiedział, że Hegseth będzie musiał odpowiedzieć za swoją pracę, a jego napięte relacje z ustawodawcami utrudniają procedowanie pakietu obronnego o wartości 1,5 bln dolarów.

Demokraci obiecali zbadać działalność Hegsetha na czele Pentagonu. Wśród możliwych kierunków kontroli wymieniono prowadzenie wojny w Iranie, odsunięcie wysokich rangą wojskowych, w tym przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, politykę wobec Ukrainy oraz amerykańskie uderzenia na statki prawdopodobnie związane z handlem narkotykami na wodach Ameryki Łacińskiej. Niektórzy demokraci uważają, że te ostatnie mogą stanowić zbrodnie wojenne.

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