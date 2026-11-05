W Polsce sejmowa komisja gospodarki i polityki społecznej ma w piątek rozpatrzyć projekt ustawy przewidujący dwie niedziele handlowe w miesiącu. Dokument proponuje również wprowadzenie dla pracowników podwójnego wynagrodzenia za pracę w te dni, informuje RMF24.

Projekt po dwuletniej przerwie

O planowanym rozpatrzeniu poinformował na antenie RMF FM poseł klubu Centrum Ryszard Petru. Według niego projekt ustawy nie był rozpatrywany przez dwa lata. Petru przypomniał, że koalicja Trzecia Droga szła do wyborów z obietnicą liberalizacji zasad handlu w niedzielę.

Polityk zaznaczył, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które było jedną ze stron koalicji, trzy lata temu popierało wariant z niedzielą handlową co drugi tydzień. Wyraził nadzieję, że stanowisko partii się nie zmieniło. Petru zaproponował również, aby przynajmniej zezwolić na handel w niedziele w miejscowościach turystycznych.

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Cztery dni bez większości sklepów

Petru skomentował także sytuację pod koniec grudnia 2026 roku, gdy większość sklepów w Polsce będzie zamknięta przez cztery kolejne dni — od 24 do 27 grudnia. Powiedział, że społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do tak długich przerw w zakupach.

Według oceny posła przed Wigilią mogą wystąpić większe kolejki, a 28 grudnia — znaczny napływ klientów. Jednocześnie podkreślił, że handel nie ustanie całkowicie: działać będą inne sklepy oraz kurierska dostawa produktów spożywczych. Petru przypuścił, że w tym okresie marże handlowe mogą być wysokie.

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