W Chinach studenci studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu medycyny klinicznej będą mogli uzyskać stopnie naukowe, przedstawiając nie prace doktorskie, lecz praktyczne projekty i badania.

Zamiast tradycyjnej pracy naukowej przyszli lekarze będą mogli przedstawić analizę złożonego przypadku klinicznego lub badanie problemu konkretnej placówki medycznej. Nowe zasady ogłoszono 22 października. Dotyczą one trzyletnich programów kształcenia podyplomowego.

Jednym z pierwszych absolwentów, którzy skorzystali z tej nowej możliwości, był Tie Dazhao. W czerwcu 2026 roku uzyskał praktyczny stopień doktora medycyny klinicznej, opracowując oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji służące do klasyfikacji rzadkiej choroby kręgosłupa oraz doboru metod leczenia.

Jednocześnie nowość ta będzie wymagała jasnych kryteriów oceny. Lekarze ostrzegają, że standardy dla różnych specjalności powinny się różnić, a jakość prac praktycznych należy dokładnie kontrolować.

Podobny model Chiny wprowadziły już w 2024 roku dla kierunków inżynierskich. W przyszłości planuje się rozszerzenie tej alternatywy dla tradycyjnej pracy doktorskiej na kierunki zawodowe, takie jak tłumaczenia, rolnictwo, rachunkowość i sztuka.

Źródło: Nature

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