В Китае разрешили медикам получать ученые степени без диссертации

В Китае студенты магистратуры и докторантуры по клинической медицине смогут получать ученые степени, защищая не диссертации, а практические разработки и исследования.

Вместо традиционной научной работы будущие врачи смогут представить анализ сложного клинического случая или исследование проблемы конкретного медицинского учреждения. Новые правила были обнародованы 22 октября. Они касаются трехлетних программ последипломного образования.

Одним из первых выпускников, воспользовавшихся новой возможностью, стал Тье Дачжао. В июне 2026 года он получил практическую докторскую степень по клинической медицине, разработав программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для классификации редкого заболевания позвоночника и подбора методов лечения.

В то же время нововведение потребует четких критериев оценки. Медики предупреждают, что стандарты для разных специальностей должны различаться, а качество практических работ необходимо тщательно контролировать.

Подобную модель Китай уже ввёл для инженерных специальностей в 2024 году. В дальнейшем альтернативу традиционной диссертации планируют распространить на профессиональные программы по переводу, сельскому хозяйству, бухгалтерскому учету и искусству.

Источник: Nature

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