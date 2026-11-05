Маск потратил впустую 445 миллионов долларов, поддерживая республиканцев — Reuters

Миллиардер Илон Маск потратил не менее 445 миллионов долларов США на федеральные промежуточные выборы в США, однако его масштабные финансовые вложения не обеспечили республиканцам ожидаемой победы. Из 43 кандидатов в Палату представителей, которых поддерживал бизнесмен, победу одержали лишь трое, тогда как 33 проиграли свои гонки.

Среди кандидатов в Сенат поражение потерпели шестеро из семи выдвиженцев от Республиканской партии. Неудовлетворительные для Маска результаты зафиксированы и в Техасе, где он направил почти 230 миллионов долларов США на выборы в Сенат и более 5,5 миллионов долларов США на выборы губернатора и вице-губернатора.

Масштабные пожертвования вызвали негативную реакцию со стороны Демократической партии США, которая заявила о намерении инициировать расследование в отношении компаний бизнесмена, в результате чего на фоне опасений усиления контроля со стороны Конгресса акции SpaceX и Tesla упали на 3,9% и 3,3% соответственно.

Источник: Reuters.

Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

Илон Маск пошутил в соцсети X после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США. Он написал, что его «космические лазеры для вмешательства в выборы» на этот раз не сработали.

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