Президент Парагвая Сантьяго Пенья подал в отставку из-за краха банка — CNN

Президент Парагвая Сантьяго Пенья в четверг, 5 ноября, объявил об отставке с поста на фоне масштабного финансового кризиса, вызванного прекращением деятельности Ueno Bank из-за кризиса платежеспособности.

Накануне Конгресс страны инициировал процедуру импичмента главы государства, обвинив его в конфликте интересов, нецелевом использовании государственных и пенсионных средств Института социального обеспечения, которые аккумулировались в учреждении, а также в сокрытии информации.

Президент Парагвая оказался в центре кризиса, разразившегося после вмешательства государства в деятельность Ueno Bank. Это частное финансовое учреждение, с которым связывали Пенью. За время его президентства банк получил миллионы долларов от государственных учреждений, в частности от Института социального обеспечения (IPS), который управляет пенсионными средствами большинства работников страны. И которые в результате были утрачены.

Центральный банк Парагвая взял под свой контроль Ueno Bank после того, как регуляторы обнаружили ненадлежащим образом оформленные кредиты компаниям, связанным с владельцами банка, а также расходы, которые ошибочно были отражены в отчетности как активы. После корректировки отчетности капитал банка оказался меньше половины установленного законом минимума. Падение показателей платежеспособности финансового учреждения ниже минимального уровня затронуло интересы миллионов клиентов и подорвало экономическую стабильность страны. В дальнейшем отставку Пеньи должен рассмотреть парламент Парагвая.

Источник: CNN.

В Парагвае палата депутатов единогласно поддержала импичмент президента Сантьяго Пеньи через несколько минут после того, как он объявил об отставке. Голосование состоялось на фоне кризиса вокруг цифрового банка Ueno Bank, после вмешательства регулятора в работу которого клиенты лишились доступа к сбережениям, зарплатам и пенсиям. Власти задержали восьмерых руководителей Ueno, в том числе основателя Мигеля Васкеса и президента банка Хуана Мануэля Густале. Прокуратура также предъявила обвинения 27 сотрудникам банка и бизнес-партнерам по делам, касающимся, в частности, злоупотребления доверием и покушения на мошенничество.

Читай нас в