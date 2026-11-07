Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Кракове есть иностранцы

После нападения, в результате которого погибли шесть человек, удалось установить личность одного погибшего иностранного гражданина. Еще пятеро граждан других стран получили ранения.

Об этом на пресс-конференции вечером в Кракове заявил глава МВД Польши Марцин Кервинский, передает корреспондент Укринформа.

«Среди погибших, личность которых удалось установить, есть один иностранец», — сообщил Кервинский, не уточняя гражданство.

По его словам, в больницах находятся 16 человек, 13 из которых в тяжелом состоянии. «Среди 16 раненых — пять иностранцев», — уточнил министр.

Ранения получили двое полицейских, а также террорист. Состояние здоровья одного из правоохранителей и нападавшего крайне тяжелое.

По предварительным данным следствия, стрелок действовал в одиночку.

«У полиции нет никаких оснований утверждать, что исполнителей этой ужасной массовой стрельбы было больше. Похоже, что нападавший был один», — заявил глава МВД. Он отметил, что правоохранители повторно проверят записи камер видеонаблюдения.

Кервинский опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что нападавший был военным. По его словам, всё указывает на то, что тот «имел очень радикальные взгляды» и «увлекался ультраправыми идеологиями».

Министр сообщил, что в автомобиле, на котором передвигался стрелок, обнаружили значительное количество оружия, а выстрелы производились из автоматического оружия. Продолжаются следственные действия, территорию вокруг автомобиля охраняют полиция и пожарная служба.

Глава МВД также сообщил, что нападавший является гражданином Польши и родом из Свентокшиского воеводства. По его словам, в доме, где он проживал, продолжаются следственные действия, для проведения которых требуется присутствие полицейских подразделений антитеррористического назначения.

Министр сообщил, что в ближайшие часы, вероятно, появится больше информации о причинах нападения, в частности о том, действовал ли злоумышленник под чьим-либо влиянием и сотрудничал ли он с кем-либо.

По уточненной информации, напавшим оказался 24-летний Михал О., проживавший в городе Островце Свентокшиском и работавший токарем.

Источник: Укринформ

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