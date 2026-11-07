МИД сообщило, пострадали ли украинцы во время перестрелки в Кракове

Среди пострадавших в результате стрельбы со смертельным исходом в Кракове нет граждан Украины. Инцидент произошел днем 7 ноября, в общей сложности погибли шесть человек, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что, по информации полиции, граждане Украины во время стрельбы не пострадали.

Ранее Зеленский отреагировал на смертоносную стрельбу в центре Кракова.

В Кракове объявили траур до 11 ноября после стрельбы.

После стрельбы в Кракове лидеры Европы выразили соболезнования Польше.

Нападавшим в Кракове был 25-летний поляк, погибли по меньшей мере шесть человек.

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