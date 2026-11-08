Новый парламент Сербии впервые соберется 17 ноября

Первое заседание вновь избранного парламента Сербии состоится во вторник, 17 ноября. Дату объявила спикер парламента Ана Брнабич, которая завершает свой срок полномочий.

По окончательным результатам выборов 25 октября «Студенческий список» получил 140 из 250 мест в парламенте, тогда как Сербская прогрессивная партия получила 103 мандата.

В ходе первого заседания депутаты должны избрать нового спикера и сформировать другие парламентские органы. После этого в течение 90 дней в стране должно быть сформировано новое правительство.

Источник: Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал победу студенческого списка Students Win (Student List) на парламентских выборах в Сербии и заявил, что Берлин будет активно поддерживать европейский путь страны.

В Сербии оппозиционный Студенческий список, по предварительным результатам досрочных парламентских выборов, набрал 52,54% голосов. Коалиция бывшего президента Александара Вучича получила 39,29%. Вучич признал победу Студенческого списка.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты парламентских выборов в Сербии, поздравив «Студенческий список» с победой.

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