Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент главе Пентагона
Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис высказался в поддержку резолюции о возможном импичменте министра обороны Пита Хэгсета.
Он обвинил главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями и подрыве национальной безопасности. Также Джеффрис заявил, что действия Хегсета привели к войне с Ираном, росту цен для американцев и ухудшению ситуации с безопасностью.
Демократы планируют обсудить соответствующую резолюцию во вторник, 10 ноября, во время первого заседания после промежуточных выборов в Конгресс.
Источник: Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оставить Пита Хэгсета на посту главы Пентагона, несмотря на призывы некоторых людей отправить чиновника в отставку.
Президент США Дональд Трамп консультируется с советниками по поводу того, следует ли оставить министра обороны Пита Хэгсета на посту после поражения Республиканской партии на выборах во вторник.
Президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность увольнения министра обороны Пита Хэгсета после значительных потерь республиканцев на промежуточных выборах.