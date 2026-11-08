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Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент главе Пентагона

UA NEWS 08 Ноября 2026 19:01
Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент главе Пентагона

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис высказался в поддержку резолюции о возможном импичменте министра обороны Пита Хэгсета.

Он обвинил главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями и подрыве национальной безопасности. Также Джеффрис заявил, что действия Хегсета привели к войне с Ираном, росту цен для американцев и ухудшению ситуации с безопасностью.

 Демократы планируют обсудить соответствующую резолюцию во вторник, 10 ноября, во время первого заседания после промежуточных выборов в Конгресс.

Источник: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оставить Пита Хэгсета на посту главы Пентагона, несмотря на призывы некоторых людей отправить чиновника в отставку. 
 
Президент США Дональд Трамп консультируется с советниками по поводу того, следует ли оставить министра обороны Пита Хэгсета на посту после поражения Республиканской партии на выборах во вторник.
 
Президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность увольнения министра обороны Пита Хэгсета после значительных потерь республиканцев на промежуточных выборах.

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