Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент главе Пентагона

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис высказался в поддержку резолюции о возможном импичменте министра обороны Пита Хэгсета.

Он обвинил главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями и подрыве национальной безопасности. Также Джеффрис заявил, что действия Хегсета привели к войне с Ираном, росту цен для американцев и ухудшению ситуации с безопасностью.

Демократы планируют обсудить соответствующую резолюцию во вторник, 10 ноября, во время первого заседания после промежуточных выборов в Конгресс.

Источник: Bloomberg