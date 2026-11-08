Lider Demokratów w Kongresie USA poparł procedurę impeachmentu szefa Pentagonu

Przewodniczący frakcji Demokratów w Izbie Reprezentantów USA, Hakim Jeffries, opowiedział się za rezolucją w sprawie ewentualnego postawienia ministra obrony Pita Hagseta w stan oskarżenia.

Oskarżył szefa Pentagonu o nadużywanie uprawnień i podważanie bezpieczeństwa narodowego. Jeffries stwierdził również, że działania Hegsetta doprowadziły do wojny z Iranem, wzrostu cen dla Amerykanów oraz pogorszenia sytuacji w zakresie bezpieczeństwa.

Demokraci planują omówić tę rezolucję we wtorek, 10 listopada, podczas pierwszego posiedzenia po wyborach uzupełniających do Kongresu.

Źródło: Bloomberg