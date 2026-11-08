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Lider Demokratów w Kongresie USA poparł procedurę impeachmentu szefa Pentagonu

UA NEWS 08 listopada 2026 19:01
Lider Demokratów w Kongresie USA poparł procedurę impeachmentu szefa Pentagonu

Przewodniczący frakcji Demokratów w Izbie Reprezentantów USA, Hakim Jeffries, opowiedział się za rezolucją w sprawie ewentualnego postawienia ministra obrony Pita Hagseta w stan oskarżenia.

Oskarżył szefa Pentagonu o nadużywanie uprawnień i podważanie bezpieczeństwa narodowego. Jeffries stwierdził również, że działania Hegsetta doprowadziły do wojny z Iranem, wzrostu cen dla Amerykanów oraz pogorszenia sytuacji w zakresie bezpieczeństwa.

 Demokraci planują omówić tę rezolucję we wtorek, 10 listopada, podczas pierwszego posiedzenia po wyborach uzupełniających do Kongresu.

Źródło: Bloomberg

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza pozostawić Pita Hegsetta na stanowisku szefa Pentagonu, pomimo apeli niektórych osób o odwołanie tego urzędnika. 
 
Prezydent USA Donald Trump konsultuje się z doradcami w sprawie tego, czy pozostawić ministra obrony Pita Hagseta na stanowisku po porażce Partii Republikańskiej we wtorkowych wyborach.
 
Prezydent USA Donald Trump omawiał z doradcami możliwość zwolnienia ministra obrony Pita Hagseta po znacznych stratach republikanów w wyborach uzupełniających.

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