Lider Demokratów w Kongresie USA poparł procedurę impeachmentu szefa Pentagonu
Przewodniczący frakcji Demokratów w Izbie Reprezentantów USA, Hakim Jeffries, opowiedział się za rezolucją w sprawie ewentualnego postawienia ministra obrony Pita Hagseta w stan oskarżenia.
Oskarżył szefa Pentagonu o nadużywanie uprawnień i podważanie bezpieczeństwa narodowego. Jeffries stwierdził również, że działania Hegsetta doprowadziły do wojny z Iranem, wzrostu cen dla Amerykanów oraz pogorszenia sytuacji w zakresie bezpieczeństwa.
Demokraci planują omówić tę rezolucję we wtorek, 10 listopada, podczas pierwszego posiedzenia po wyborach uzupełniających do Kongresu.
Źródło: Bloomberg
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza pozostawić Pita Hegsetta na stanowisku szefa Pentagonu, pomimo apeli niektórych osób o odwołanie tego urzędnika.
Prezydent USA Donald Trump konsultuje się z doradcami w sprawie tego, czy pozostawić ministra obrony Pita Hagseta na stanowisku po porażce Partii Republikańskiej we wtorkowych wyborach.
Prezydent USA Donald Trump omawiał z doradcami możliwość zwolnienia ministra obrony Pita Hagseta po znacznych stratach republikanów w wyborach uzupełniających.