W przedterminowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii pierwsze wyniki sondażu wskazują na prowadzenie prawicowej opozycyjnej Partii Ludowej (PP), która zdobywa 32,2% głosów. Informuje o tym RMF24.

Według stanu na godz. 18:00 frekwencja przekroczyła 68%. To o około 14,5 punktu procentowego więcej niż o tej samej porze podczas poprzednich wyborów w 2023 roku i rekordowy wynik na dwie godziny przed zakończeniem głosowania. Prawo głosu miało ponad 38,6 mln osób, a ponad milion wyborców zagłosowało wcześniej korespondencyjnie.

Głosowanie w 15 lokalach miało zostać przedłużone

Standardowe godziny pracy lokali wyborczych trwały od 9:00 do 20:00. Jednocześnie hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że głosowanie w 15 lokalach miało zostać przedłużone o kilkadziesiąt minut z powodu incydentów. Wśród przyczyn wymieniono spóźnienie członków komisji wyborczych i brak kart do głosowania.

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Hiszpanie wybierali 350 deputowanych i 209 senatorów. Nowy skład Kongresu Deputowanych ma zebrać się 23 grudnia, aby wybrać przewodniczącego, po czym król Filip VI wskaże kandydata na stanowisko premiera.

Jak będzie formowany rząd

Aby uzyskać wotum zaufania w pierwszej turze, kandydat potrzebuje co najmniej 176 głosów — bezwzględnej większości. W drugiej turze wystarcza zwykła większość. Jeśli rząd nie zostanie utworzony w ciągu dwóch miesięcy po głosowaniu, w kraju odbędą się nowe wybory.

Wybory były przedterminowe: premier Pedro Sánchez rozwiązał parlament po niepowodzeniu głosowania nad dekretami przewidującymi zaostrzenie regulacji rynku mieszkaniowego. Mieszkalnictwo było kluczowym tematem kampanii. Konserwatywna PP skupiała się na korupcji i obiecywała obniżki podatków. Prawicowa partia Vox wiązała trudności z dostępem do mieszkań i usług publicznych z migracją oraz opowiadała się za zaostrzeniem kontroli imigracyjnej. Sánchez i siły znajdujące się na lewo od jego Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej deklarowały potrzebę ochrony praw demokratycznych i socjalnych oraz dalszych inwestycji w usługi publiczne.

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