На дострокових парламентських виборах в Іспанії перші результати опитування вказують на лідерство правої опозиційної Народної партії (PP), яка набирає 32,2% голосів. Про це повідомляє RMF24.

Станом на 18:00 явка перевищила 68%. Це приблизно на 14,5 відсоткового пункту більше, ніж на той самий час під час попередніх виборів 2023 року, та є рекордним показником за дві години до завершення голосування. Право голосу мали понад 38,6 мільйона людей, а більш ніж мільйон виборців проголосували поштою заздалегідь.

Голосування на 15 дільницях мали продовжити

Звичайний час роботи виборчих дільниць тривав з 9:00 до 20:00. Водночас Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що на 15 дільницях голосування мали продовжити на кілька десятків хвилин через інциденти. Серед причин назвали запізнення членів виборчих комісій і нестачу бюлетенів.

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Іспанці обирали 350 депутатів та 209 сенаторів. Новий склад Конгресу депутатів має зібратися 23 грудня для обрання голови, після чого король Філіп VI висуне кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Як формуватимуть уряд

Для отримання вотуму довіри в першому турі кандидатові необхідно щонайменше 176 голосів — абсолютна більшість. У другому турі достатньо простої більшості. Якщо уряд не сформують протягом двох місяців після голосування, у країні проведуть нові вибори.

Вибори були достроковими: прем'єр-міністр Педро Санчес розпустив парламент після провалу голосування щодо декретів, які передбачали посилення регулювання ринку житла. Ключовою темою кампанії було житло. Консервативна PP зосереджувалася на темі корупції та обіцяла зниження податків. Права партія Vox пов'язувала труднощі з доступом до житла й державних послуг із міграцією та виступала за жорсткіший імміграційний контроль. Санчес і сили лівіше його Іспанської соціалістичної робітничої партії заявляли про необхідність захисту демократичних і соціальних прав та подальших інвестицій у державні послуги.

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