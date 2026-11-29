29 листопада громадяни Швейцарії на референдумі підтримали зміни, які спрощують експорт озброєння до 36 країн-партнерів. За попередніми прогнозами, реформу схвалили близько 54% виборців, а остаточні повідомлення вказують на підтримку на рівні 54,3%. Водночас нові правила не відкривають можливості для прямих постачань швейцарської зброї Україні.

Голосування стало важливим випробуванням для традиційного нейтралітету Швейцарії. Країна десятиліттями дотримувалася суворих правил продажу військової продукції. Зокрема, раніше вона не дозволяла експортувати зброю до держав, які беруть участь у збройних конфліктах. Також покупці мали отримувати дозвіл Швейцарії, якщо хотіли передати придбане озброєння третій країні.

Тепер ці правила стануть м'якшими. Зміни до закону про військові матеріали дозволять постачати зброю 36 визначеним країнам-партнерам, навіть якщо вони залучені до міжнародного збройного конфлікту. Йдеться про європейські держави, а також Аргентину, Австралію, Канаду, Японію, Нову Зеландію та США.

Водночас це не означає, що Швейцарія відмовляється від усіх обмежень. Експорт і надалі має відповідати вимогам нейтралітету, правам людини та міжнародним зобов'язанням країни. Уряд також зберігає можливість втручатися в окремі рішення, якщо цього вимагатимуть інтереси зовнішньої політики та безпеки.

Чому Швейцарія вирішила змінити правила

Прихильники реформи вважають, що старі обмеження послаблювали оборонну промисловість країни. Через них швейцарським виробникам було складніше працювати з іноземними партнерами та брати участь у міжнародних проєктах із виробництва зброї.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році питання стало особливо актуальним. Безпекова ситуація в Європі змінилася, а європейські країни почали активніше закуповувати озброєння та нарощувати власні оборонні можливості. Швейцарський уряд пояснював, що країні потрібно адаптувати правила експорту до нових умов.

Парламент підтримав пом'якшення обмежень ще у 2025 році. Однак ліві політичні партії та громадські організації виступили проти змін і скористалися механізмом прямої демократії, щоб винести питання на загальнонаціональний референдум. Вони заявляли, що послаблення правил може підірвати нейтралітет Швейцарії та збільшити ризик потрапляння її зброї до зон конфліктів.

Близько 20 громадських організацій, серед яких швейцарське представництво Amnesty International, також розкритикували реформу. Вони вважають, що нові правила послаблюють гарантії, які мали запобігати використанню швейцарської зброї проти цивільного населення або її передачі державам, причетним до серйозних порушень.

Чи зможе Швейцарія постачати зброю Україні

Попри послаблення правил, Україна не входить до переліку 36 країн, для яких передбачили нові умови експорту. Тому реформа не означає, що Швейцарія почне безпосередньо продавати Києву озброєння.

Крім того, обмеження стосуватимуться і непрямих постачань. Раніше Швейцарія вже відмовляла іншим європейським країнам у дозволах на передачу Україні зброї та боєприпасів швейцарського виробництва. Серед таких випадків були спроби Німеччини передати Україні боєприпаси для танків Gepard, Іспанії — бронемашини Piranha III, а Данії — зенітні установки.

Ці рішення викликали невдоволення серед європейських партнерів. Вони наголошували, що обмеження ускладнюють військову допомогу Україні та створюють перешкоди для спільних оборонних проєктів. Водночас швейцарська влада пояснювала свою позицію вимогами нейтралітету та чинного законодавства.

Яке місце Швейцарія посідає на світовому ринку зброї

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2021–2025 роках Швейцарія посіла 20-те місце серед найбільших експортерів озброєння у світі. На її частку припало близько 0,3% глобального ринку.

У 2025 році експорт швейцарської військової продукції зріс на 43% і сягнув 948,2 млн швейцарських франків, або приблизно 1,13 млрд доларів. Значну частину поставок становили боєприпаси, бронетехніка та запасні частини для Німеччини.

Прихильники реформи розраховують, що пом'якшення правил допоможе швейцарським виробникам зберегти конкурентоспроможність і не втратити місце в міжнародних ланцюгах постачання. Противники ж побоюються, що країна поступово відходитиме від суворих принципів нейтралітету.

Швейцарці також проголосували за обмеження феєрверків

Окрім змін у правилах експорту зброї, 29 листопада у Швейцарії голосували за обмеження гучних феєрверків. Цю ініціативу запропонували захисники тварин, які виступають проти шуму від піротехніки.

За попередніми результатами, її підтримали близько 61% учасників голосування. Таким чином, виборці висловилися за посилення обмежень на використання гучних феєрверків. Про це повідомляє rapporteur.

У Швейцарії 29 листопада проведуть загальнонаціональне голосування щодо чотирьох питань: обмеження гучних феєрверків, фінансування 13-ї щорічної виплати за державною пенсійною системою, оподаткування подружніх пар та пом’якшення правил експорту військової техніки.

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