Президент Чехії Петр Павел розкритикував міністра оборони Яроміра Зуну через його ставлення до України та рішення у сфері оборони. На думку глави держави, дії міністра шкодять країні. Серед претензій Павела — спроби обмежити оборонні витрати та перешкоди для поїздки начальника Генштабу до України.

Президент пояснив, що його непокоять як кадрові рішення Зуни, так і його підхід до військової допомоги Україні. Одним із прикладів Павел назвав ситуацію з начальником Генерального штабу чеської армії Мирославом Главачем. За словами президента, міністр неодноразово перешкоджав його поїздці до України. Там Главач мав ознайомитися з досвідом українських військових і побачити, як змінюється ведення бойових дій під час російської агресії.

Павел також розкритикував кадрові рішення в Міністерстві оборони та спроби Зуни скоротити витрати на армію. Зокрема, президент не погоджується з позицією міністра, що витрат на оборону на рівні 2% ВВП достатньо. «Мушу сказати, що його діяльність я сприймаю скоріше як деструктивну, як таку, що шкодить Чеській Республіці, а не як те, що нам якось допомагає», — заявив Павел.

На думку президента, така політика міністра відповідає курсу партії «Свобода і пряма демократія» (SPD), від якої Зуна отримав посаду. Павел звернув увагу, що ця політична сила не вважає пріоритетами збільшення оборонних витрат, виконання зобов’язань перед союзниками та підтримку України. Зуна не погодився з критикою. Він заявив, що розвиток чеської армії досяг історичних показників, а Міністерство оборони виконує програму уряду. Міністр також поставив під сумнів оцінку президента й нагадав про проблеми, які, за його словами, існували в армії раніше.

Лідер SPD Томіо Окамура сприйняв слова Павела як похвалу роботі своєї партії. Він наголосив, що SPD дотримується передвиборчих обіцянок і не хоче спрямовувати чеські гроші чи військових до України. Крім того, Павел раніше назвав помилкою рішення не залучати чеських військових до навчань Koalicja 2026 у Польщі. У них брали участь збройні сили 11 європейських країн, які відпрацьовували сценарії підтримки миру в Україні після завершення російської агресії.

Президент Чехії послідовно виступає за підтримку України. Він вважає, що допомога Києву є також внеском у безпеку самої Чехії та Європи. Павел наголошує, що після завершення війни Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, які не дозволять Росії знову розпочати агресію. Про це Петр Павел заявив 29 листопада в ефірі програми «Недільні дебати» на Чеському телебаченні.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО має жорсткіше реагувати на повторні й навмисні порушення повітряного простору Альянсу з боку Російської Федерації — держави-агресора. Зокрема, йдеться про збиття літаків або інших об’єктів, які входять у повітряний простір союзників.

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