Президент Чехии Петр Павел раскритиковал министра обороны Яромира Зуну за его отношение к Украине и решения в сфере обороны. По мнению главы государства, действия министра наносят ущерб стране. Среди претензий Павела — попытки ограничить оборонные расходы и препятствия для поездки начальника Генштаба в Украину.

Президент пояснил, что его беспокоят как кадровые решения Зуны, так и его подход к военной помощи Украине. Одним из примеров Павел назвал ситуацию с начальником Генерального штаба чешской армии Мирославом Главачем. По словам президента, министр неоднократно препятствовал его поездке в Украину. Там Главач должен был ознакомиться с опытом украинских военных и увидеть, как меняется ведение боевых действий в условиях российской агрессии.

Павел также раскритиковал кадровые решения в Министерстве обороны и попытки Зуны сократить расходы на армию. В частности, президент не согласен с позицией министра, что расходов на оборону на уровне 2% ВВП достаточно. «Должен сказать, что его деятельность я воспринимаю скорее как деструктивную, как такую, которая наносит ущерб Чешской Республике, а не как то, что нам каким-то образом помогает», — заявил Павел.

По мнению президента, такая политика министра соответствует курсу партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), от которой Зуна получил свой пост. Павел обратил внимание, что эта политическая сила не считает приоритетами увеличение оборонных расходов, выполнение обязательств перед союзниками и поддержку Украины. Зуна не согласился с критикой. Он заявил, что развитие чешской армии достигло исторических показателей, а Министерство обороны выполняет программу правительства. Министр также поставил под сомнение оценку президента и напомнил о проблемах, которые, по его словам, существовали в армии ранее.

Лидер СДП Томио Окамура воспринял слова Павела как похвалу работе своей партии. Он подчеркнул, что СДП придерживается предвыборных обещаний и не хочет направлять чешские деньги или военных в Украину. Кроме того, Павел ранее назвал ошибкой решение не привлекать чешских военных к учениям Koalicja 2026 в Польше. В них принимали участие вооруженные силы 11 европейских стран, которые отрабатывали сценарии поддержания мира в Украине после завершения российской агрессии.

Президент Чехии последовательно выступает за поддержку Украины. Он считает, что помощь Киеву является также вкладом в безопасность самой Чехии и Европы. Павел подчеркивает, что после завершения войны Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, которые не позволят России вновь начать агрессию. Об этом Петр Павел заявил 29 ноября в эфире программы «Воскресные дебаты» на Чешском телевидении.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно более жестко реагировать на повторные и умышленные нарушения воздушного пространства Альянса со стороны Российской Федерации — государства-агрессора. В частности, речь идет о сбивании самолетов или других объектов, вторгшихся в воздушное пространство союзников.

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