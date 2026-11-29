Польская прыгунья с трамплина Анна Твардош заняла 13-е место на соревнованиях Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Хинценбахе, Австрия. После первой попытки она была шестой, а по итогам второй опустилась на 13-ю позицию.

Шестое место после первой попытки

В первой серии Твардош прыгнула на 84 метра и получила 108,5 балла. Лидером на тот момент была словенка Ника Превц, показавшая результат 89,5 метра и набравшая 122,2 балла. Второе место занимала австрийка Лиза Эдер, третьей шла немка Агнес Райш.

В финальной серии полька приземлилась на отметке 82 метра. За эту попытку она получила 97,6 балла, а общая сумма составила 206,1 балла. По данным Interia Sport, этого хватило для 13-й позиции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Победа Ники Превц

Победительницей соревнований стала Ника Превц. Во второй серии она прыгнула на 88 метров и завершила турнир с суммой 235,7 балла. Второе место заняла Лиза Эдер с результатом 233,5 балла, третьей стала Агнес Райш.

Накануне Твардош заняла пятое место в Хинценбахе — это был ее лучший результат в карьере и рекордное выступление польской женской сборной на Кубке мира. В квалификации к воскресному старту она стала девятой. Другая польская прыгунья, Камила Карпель, заняла 56-ю позицию в квалификации и не прошла в основные соревнования.

Читай нас в