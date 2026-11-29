29 ноября в США отмечают Национальный день рисового пирога — гастрономический праздник, посвящённый блюдам из риса, которые готовят в разных уголках мира. Под названием rice cake скрываются совершенно разные лакомства: от хрустящих рисовых хлебцев до японского моти, корейских рисовых палочек и филиппинской выпечки с кокосовым молоком. К празднику можно приготовить как простую сладкую закуску, так и необычное блюдо азиатской кухни.

Национальный день рисового пирога в США приходится на 29 ноября. Это не государственный праздник, а неофициальная гастрономическая дата. Её посвящают разнообразным блюдам из риса, которые в разных странах имеют свои рецепты, формы и способы приготовления.

Точное происхождение праздника неизвестно. По данным календарей гастрономических дат, его начали отмечать примерно в 2015–2016 годах, но достоверных сведений об основателе нет. Также не установлено, какой именно вид рисового пирога имелся в виду. Поэтому 29 ноября можно посвятить знакомству с различными традициями — от обычных рисовых лепешек до сладких десертов и сытных блюд.

Откуда берут начало рисовые пироги

У рисовых пирогов нет одного конкретного места происхождения. Это целая группа блюд, которые появились в странах, где рис был одним из основных продуктов питания. Люди научились готовить его не только в качестве гарнира, но и перетирать в муку, разминать до клейкой массы, смешивать с другими ингредиентами, формировать лепешки и готовить их на пару, в воде или на огне.

Особенно древние традиции приготовления рисовых пирогов сложились в Восточной и Юго-Восточной Азии. В Японии готовят моти — изделия из клейкого риса, который сначала готовят на пару, а затем долго разминают до эластичной консистенции. В Китае известен няньгао — рисовый пирог, который традиционно готовят к празднованию Нового года по лунному календарю. Его название созвучно с пожеланием повышения благосостояния и успеха в наступающем году.

В Корее рисовые пироги называют тток. Их готовят из разных сортов риса, варят, готовят на пару или разминают, а затем формируют в шарики, плоские лепешки или длинные палочки. В стране существуют десятки разновидностей тток — сладких, соленых, с фасолью, кунжутом, каштанами и другими добавками. На Филиппинах популярны рисовые пироги путо и бибинка: их готовят из рисовой муки, кокосового молока и сахара, часто заворачивают или выстилают формы банановыми листьями.

В каких странах популярны рисовые пироги

Больше всего разновидностей рисовых пирогов можно найти в азиатской кухне. В Японии моти едят в течение всего года, но особое место они занимают во время новогодних праздников. Их подают со сладкой начинкой из красной фасоли, используют в десертах или добавляют в супы. Один из популярных современных вариантов — моти с мороженым.

В Китае рисовые пироги няньгао являются традиционным блюдом на Лунный Новый год. Их готовят сладкими или солеными, нарезают ломтиками, жарят или добавляют в другие блюда. В Корее тток едят и как десерт, и как полноценное блюдо. Самый известный пример — ттокпокки, где рисовые палочки тушат в остром соусе с перцем кочуджан.

На Филиппинах рисовые пироги занимают особое место в праздничной кухне. Бибингку традиционно готовят из рисовой муки и кокосового молока, выпекают в формах из банановых листьев и часто подают с маслом, сыром или солеными яйцами. Во Вьетнаме популярны баньтьинг и баньтет — рисовые пироги из клейкого риса с начинкой, завернутые в листья. Их готовят к празднованию Тет — вьетнамского Нового года.

Рисовые пироги и похожие на них блюда есть также в Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланде, Камбодже и других странах. Например, в Индии готовят идли — мягкие паровые лепешки из ферментированного теста на основе риса и чечевицы. В западных странах словосочетание rice cake часто означает совсем другой продукт — тонкий хрустящий хлебец из разрыхленных зерен риса. Именно такие круглые снеки стали популярными в качестве легкой закуски.

Какие ингредиенты используют для рисовых пирогов

Главный ингредиент — рис или рисовая мука. Для эластичных десертов, в частности японского моти и многих корейских тток, используют клейкий рис. Он содержит больше амилопектина, поэтому после приготовления становится мягким и тягучим. Для других видов выпечки подходит обычная рисовая мука или измельчённый вареный рис. В сладкие рисовые пироги добавляют сахар, мёд, кокосовое молоко, сгущённое молоко, фрукты, орехи, кунжут и пасту из красной фасоли. В некоторых рецептах используют яйца, сливочное масло и молоко. В качестве начинки для моти часто выбирают анко — сладкую пасту из красной фасоли адзуки.

Соленые варианты могут содержать мясо, грибы, овощи, морепродукты, соевый соус, чеснок и специи. В корейских блюдах используют кочуджан — густую ферментированную пасту из красного перца. А для филиппинской бибинки важными ингредиентами являются кокосовое молоко, сахар и банановые листья, которые придают выпечке особый аромат.

Интересные факты о рисовых пирогах

В Японии моти символизируют благополучие и долголетие. Их традиционно готовят к Новому году, а специальные композиции из рисовых пирогов — кагами моти — используют в качестве праздничного украшения.

Китайский няньгао имеет символическое название. Его можно перевести как «год за годом выше», поэтому блюдо ассоциируется с пожеланиями успеха, роста и достатка.

Корейские рисовые пироги бывают не только сладкими. Ттокпокки — одно из самых известных уличных блюд Кореи, где рисовые палочки готовят в остром соусе.

Рисовые пироги готовят разными способами. Их варят, жарят, запекают, готовят на пару или разминают в специальной ступе. От способа приготовления зависит текстура — от хрустящей до очень тягучей.

Рисовый хлебец и традиционный азиатский пирог — разные продукты. Первый делают из разрыхлённых зёрен, а второй обычно готовят из рисовой муки или клейкого риса. Английское название у них одинаковое, но вкус и технология существенно отличаются.

Четыре рецепта рисовых пирогов из разных стран

1. Хрустящие рисовые хлебцы с шоколадом и арахисовой пастой

Это самый простой вариант для тех, кто хочет отпраздновать праздник без длительного приготовления. Хрустящие рисовые хлебцы сочетаются с арахисовой пастой и шоколадом. Десерт не нужно выпекать, а после остывания он напоминает небольшие шоколадные батончики.

Ингредиенты:

4 круглых рисовых хлебца;

100 г чёрного или молочного шоколада;

3 ст. л. арахисовой пасты;

1 ст. л. меда;

щепотка соли;

измельченные орехи для украшения.

Приготовление:

Рисовые хлебцы поломать на небольшие кусочки или оставить целыми, если хочется сделать порционные десерты. Арахисовую пасту смешать с медом и щепоткой соли. Если смесь слишком густая, можно немного подогреть её на водяной бане. Нанести арахисовую массу на хлебцы тонким слоем. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Полить им хлебцы. Посыпать измельченными орехами и поставить в холодильник на 20–30 минут, чтобы шоколад застыл.

2. Корейские рисовые пирожки ттокпокки в остром соусе

Ттокпокки — одно из самых известных уличных блюд Южной Кореи. Его готовят из длинных рисовых палочек, которые становятся мягкими и упругими во время тушения. Главная особенность — густой соус на основе пасты кочуджан. Он обладает ярко выраженным острым, сладковатым и слегка соленым вкусом.

Ингредиенты:

300 г корейских рисовых палочек тток;

2 ст. л. пасты кочуджан;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. хлопьев острого перца;

400 мл воды или легкого бульона;

1 небольшая луковица;

2 стебля зеленого лука;

100 г рыбных лепешек (по желанию);

1 вареное яйцо для подачи.

Приготовление:

Если рисовые палочки твёрдые, замочите их в тёплой воде на 10–15 минут. Если они мягкие, этот шаг можно пропустить. В глубокой сковороде или сотейнике смешать воду, кочуджан, соевый соус, сахар и острый перец. Довести соус до кипения, добавить рисовые палочки и нарезанный лук. Готовить на среднем огне примерно 8–10 минут, регулярно помешивая. Добавить нарезанные рыбные лепешки, если вы их используете, и готовить ещё несколько минут. Соус должен загустеть, а рисовые палочки — стать мягкими и упругими. Перед подачей посыпать зеленым луком. По желанию добавить половинки вареного яйца.

3. Филиппинская бибингка с кокосовым молоком

Бибингка — традиционный филиппинский рисовый пирог, который особенно популярен в рождественский сезон. Его готовят из рисовой муки, кокосового молока и яиц, а выпекают в формах, выстланных банановыми листьями. Необычное сочетание сладкого теста с соленым сыром или яйцом делает этот пирог особенным.

Ингредиенты:

200 г рисовой муки;

100 г сахара;

2 яйца;

200 мл кокосового молока;

100 мл обычного молока;

1 ч. л. разрыхлителя;

40 г растопленного сливочного масла;

щепотка соли;

1 соленое яйцо;

50 г тёртого сыра;

кокосовая стружка для подачи;

банановые листья для формы (при наличии).

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 °C. Небольшую форму выстелить банановыми листьями, слегка смазать их маслом. Если листьев нет, использовать пергамент. Смешать рисовую муку, сахар, разрыхлитель и соль. В отдельной миске взбить яйца с кокосовым и обычным молоком. Добавить растопленное масло. Соединить сухие и жидкие ингредиенты и перемешать до получения однородного теста. Перелить его в форму. Выпекать примерно 20 минут. Затем выложить сверху ломтики соленого яйца и тёртый сыр и вернуть пирог в духовку ещё на 10–15 минут, пока верх не станет золотистым, а середина не пропечётся. Перед подачей немного остудить и посыпать кокосовой стружкой.

4. Галицкий рисовый пирог «Кох» с яблоками

Ингредиенты для рисовой основы:

180 г риса;

500 мл молока;

60 г сахара;

50 г сливочного масла;

2 яйца;

10 г ванильного сахара;

щепотка соли.

Для яблочной начинки:

5 яблок;

40 г сахара;

1 ч. л. молотой корицы;

20 г сливочного масла;

40 г изюма (по желанию).

Приготовление:

1. Рис несколько раз промыть, переложить в кастрюлю и залить молоком. Добавить щепотку соли, довести до кипения и варить на небольшом огне под крышкой примерно 25–30 минут. Рис должен хорошо развариться, а масса — стать густой. Затем немного остудить.

2. В теплый рис добавить сливочное масло, обычный и ванильный сахар. Перемешать. Когда смесь остынет, вбить яйца и снова хорошо перемешать.

3. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. На сковороде растопить сливочное масло, добавить яблоки, сахар и корицу. Тушить 5–7 минут, пока они немного не размягчатся. По желанию добавить промытый изюм.

4. Разогреть духовку до 180 °C. Форму диаметром 20–22 см смазать сливочным маслом.

5. Выложить в форму половину рисовой массы и разровнять. Сверху равномерно распределить яблочную начинку, не доходя примерно на сантиметр до краев.

6. Накрыть яблоки оставшейся рисовой массой и разровнять поверхность.

7. Выпекать 40–50 минут, пока верх пирога не станет золотистым. Готовый кох оставить в форме на 20–30 минут, чтобы он устоялся.

Подача: пирог можно подавать тёплым или охлаждённым. Перед подачей его посыпают сахарной пудрой или корицей. Также он хорошо сочетается с ягодным соусом или кисловатым вареньем.

Рисовые пироги демонстрируют, насколько по-разному можно использовать один и тот же продукт. Они бывают сладкими и солеными, нежными и тягучими, хрустящими или даже острыми. Поэтому 29 ноября — отличный повод попробовать не только привычные рисовые лепешки, но и блюда, которые давно стали частью кулинарных традиций других стран.

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