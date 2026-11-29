11月29日，美国庆祝全国米糕日——这是一个专门庆祝世界各地米制美食的美食节日。 “rice cake”这一名称下涵盖了各式各样的美味：从酥脆的米饼到日本的糯米团子、韩国的米棒，再到菲律宾的椰奶糕点。 为庆祝这一节日，既可以准备简单的甜点，也可以制作别具一格的亚洲美食。

美国的米糕日定于11月29日。这并非法定节假日，而是一个非正式的美食纪念日。这一天旨在庆祝各式各样的米制美食，不同国家对此都有各自独特的配方、造型和烹饪方法。

该节日的确切起源尚不明确。根据美食日历的记载，人们大约在2015至2016年间开始庆祝这一节日，但关于创始人的可靠信息尚无。 此外，具体指的是哪种米糕也尚未确定。因此，11月29日可以用来了解各种传统——从普通的米饼到甜点，再到丰盛的主食。

米糕的起源

米饼并没有一个具体的发源地。这是一类在以大米为主要粮食的国家中逐渐形成的菜肴。 人们不仅学会将其作为配菜，还学会将其磨成粉，揉成粘稠的面团，与其他食材混合，塑形成饼状，并通过蒸、煮或烤的方式烹制。

东亚和东南亚地区形成了尤为悠久的米糕传统。在日本，人们制作麻糬——一种用糯米制成的食品，先将糯米蒸熟，然后长时间揉搓直至呈现有弹性的质地。 在中国，著名的年糕是一种传统上在农历新年期间制作的米糕。其名称寓意着对来年生活更富足、事业更成功的祝福。

在韩国，米糕被称为年糕。它们由不同品种的大米制成，经过煮、蒸或揉制，然后塑造成球状、扁平的饼状或长条状。 该国有数十种不同的特克——有甜的、咸的，还有加入豆类、芝麻、栗子及其他配料的品种。 在菲律宾，普托（puto）和比宾卡（bibingka）这两种米糕很受欢迎：它们由米粉、椰奶和糖制成，通常用香蕉叶包裹或铺在模具里。

哪些国家流行米糕

亚洲菜系中的米糕种类最为丰富。在日本，人们全年都会食用莫蒂（Mochi），但在新年期间，它占据着特殊的地位。 人们会将其搭配红豆甜馅食用，用于制作甜点，或加入汤中。如今流行的一种吃法是莫蒂配冰淇淋。

在中国，年糕是农历新年的传统美食。年糕有甜味和咸味之分，可切片油炸，也可加入其他菜肴中。 在韩国，年糕既可作为甜点，也可作为正餐。最著名的例子是辣年糕（Tteokbokki），即将年糕块在加入韩式辣椒酱（kochujang）的辣酱中炖煮。

在菲律宾，米糕在节日美食中占有特殊地位。 比宾库传统上用米粉和椰奶制作，用香蕉叶包裹后烘烤，通常搭配黄油、奶酪或咸蛋食用。 在越南，班廷和班特很受欢迎——这是一种用糯米制成的、包裹着馅料并用叶子包好的米糕。人们会在庆祝越南新年（Tet）时制作这些美食。

印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国、柬埔寨等国也有米糕及类似的菜肴。 例如，印度人制作伊迪利（idli）——一种由大米和扁豆发酵面团蒸制而成的软糯小饼。 在西方国家，“rice cake”一词通常指完全不同的产品——由膨化米粒制成的薄脆饼干。正是这种圆形的零食作为轻便小吃而广受欢迎。

制作米糕需要哪些原料

主要原料是米或米粉。制作有嚼劲的甜点，特别是日本糯米团（Mochi）和许多韩国年糕（Tteok），通常使用糯米。糯米含有更多的支链淀粉，因此烹饪后质地柔软且有嚼劲。 对于其他类型的烘焙食品，普通米粉或碾碎的熟米都适用。 甜味米糕中会加入糖、蜂蜜、椰奶、炼乳、水果、坚果、芝麻以及红豆沙。 部分食谱还会使用鸡蛋、黄油和牛奶。作为馅料，常选用安可——一种由红豆（小豆）制成的甜酱。

咸味版本可能包含肉类、蘑菇、蔬菜、海鲜、酱油、大蒜和香料。韩国菜肴中会使用高丽辣椒酱——一种浓稠的红辣椒发酵酱。 而菲律宾的比宾基（bibingka）的重要原料则是椰奶、糖和香蕉叶，后者赋予了这种糕点独特的香气。

关于米糕的有趣事实

在日本，年糕象征着富裕和长寿。 人们通常在新年期间制作年糕，而由年糕组成的特殊造型——镜年糕——则被用作节日装饰。

中国年糕的名字蕴含象征意义。 其名称可译为“年年高”，因此这道美食常被视为对成功、成长和富足的祝福。

韩国的年糕并不只有甜味一种。 辣炒年糕（Tteokbokki）是韩国最著名的街头小吃之一，将年糕条用辣酱烹制而成。

年糕的制作方法多种多样。 可以煮、煎、烤、蒸，或者用特制的杵捣制而成。根据制作方法的不同，其质地也各异——从酥脆到极具嚼劲。

米饼和传统亚洲糕点是两种不同的食品。 前者由膨化米粒制成，而后者通常用米粉或糯米制作。虽然它们的英文名称相同，但口味和制作工艺却大不相同。

来自不同国家的四款米饼食谱

1. 巧克力花生酱脆米饼

这是最简单的选择，适合那些想在无需长时间准备的情况下庆祝节日的人。酥脆的米饼与花生酱和巧克力相得益彰。 这款甜点无需烘烤，冷却后形似小巧的巧克力棒。

食材：

4片圆形米饼；

100克黑巧克力或牛奶巧克力；

3汤匙花生酱；

1汤匙蜂蜜；

少许盐；

碎坚果（用于装饰）。

制作方法：

将米饼掰成小块，或者如果想制作单人份甜点，也可以保持完整。 将花生酱与蜂蜜和一小撮盐混合。如果混合物太稠，可以隔水加热一下。 将花生酱薄薄地涂抹在米饼上。 将巧克力隔水加热或用微波炉短时加热融化，淋在米饼上。 撒上碎坚果，放入冰箱冷藏20–30分钟，待巧克力凝固。

2. 韩式辣味年糕（Tteokbokki）

辣炒年糕是韩国最著名的街头小吃之一。它由长条状的年糕制成，炖煮后会变得软糯有嚼劲。 其最大特色在于以韩式辣椒酱（kochujang）为基底的浓稠酱汁，味道鲜明，兼具辛辣、微甜和略带咸味。

食材：

300克韩国米条（Ttok）；

2汤匙高丽辣酱；

1汤匙酱油；

1汤匙糖；

1 茶匙辣椒片；

400 毫升水或清淡高汤；

1个小洋葱；

2根青葱；

100克鱼饼（可选）；

1个水煮蛋（用于摆盘）。

制作方法：

如果米条较硬，将其在温水中浸泡10–15分钟。如果米条较软，则可省略此步骤。 在深煎锅或炖锅中，将水、韩式辣椒酱、酱油、糖和辣椒混合均匀。 将酱汁煮沸后，加入米条和切好的洋葱。用中火煮约8–10分钟，期间不时搅拌。 如果使用鱼饼，将其切块加入，再煮几分钟。酱汁应变稠，米条应变得软糯有嚼劲。 上桌前撒上葱花。如喜欢，可加入半个水煮蛋。

3. 菲律宾椰奶比宾卡

比宾卡是一种传统的菲律宾米糕，在圣诞节期间尤其受欢迎。 它由米粉、椰奶和鸡蛋制成，并在铺有香蕉叶的模具中烘烤。甜面糊与咸奶酪或鸡蛋的独特搭配，使这款糕点别具风味。

食材：

200克米粉；

100克糖；

2个鸡蛋；

200毫升椰奶；

100 毫升普通牛奶；

1 茶匙泡打粉；

40克融化的黄油；

少许盐；

1个咸鸡蛋；

50克磨碎的奶酪；

装饰用椰丝；

香蕉叶（用于塑形，如有）。

制作方法：

将烤箱预热至180 °C。在小烤盘内铺上香蕉叶，并轻轻涂上一层油。如果没有香蕉叶，可用烘焙纸代替。 将米粉、糖、泡打粉和盐混合均匀。 在另一个碗中，将鸡蛋与椰奶和普通牛奶搅打均匀。加入融化的黄油。 将干性材料与液态材料混合，搅拌至面糊质地均匀。将面糊倒入烤盘中。 烘烤约20分钟。然后在表面铺上咸蛋片和磨碎的奶酪，将蛋糕放回烤箱再烤10–15分钟，直到表面呈金黄色，内部完全烤熟。 上桌前稍作冷却，撒上椰丝。

4. 加利西亚苹果米饼“科赫”

米饼底料所需食材：

180克大米；

500毫升牛奶；

60克糖；

50克黄油；

2个鸡蛋；

10克香草糖；

少许盐。

苹果馅料：

5个苹果；

40克糖；

1茶匙肉桂粉；

20克黄油；

40克葡萄干（可选）。

做法：

1. 将大米冲洗几次，放入锅中，倒入牛奶。加入一小撮盐，煮沸后盖上锅盖，用小火煮约25–30分钟。 米粒应煮得软烂，米糊应变得浓稠。然后稍作冷却。

2. 在温热的米饭中加入黄油、普通糖和香草糖，搅拌均匀。待混合物冷却后，打入鸡蛋并再次充分搅拌。

3. 将苹果去皮、去核，切成薄片。在平底锅中融化黄油，加入苹果、糖和肉桂粉。 炖煮5–7分钟，直至苹果稍变软。可根据喜好加入洗净的葡萄干。

4. 将烤箱预热至180 °C。在直径20–22厘米的烤盘内涂抹黄油。

5. 将一半的米糊倒入烤盘中并抹平。在表面均匀铺上苹果馅料，距离边缘约1厘米处停止铺放。

6. 用剩余的米糊覆盖苹果馅，并抹平表面。

7. 烘烤40–50分钟，直至派表面呈金黄色。出炉后将成品留在模具中静置20–30分钟，使其定型。

食用建议：派可温热或冷藏后食用。上桌前可撒上糖粉或肉桂粉。搭配浆果酱或微酸的果酱食用也十分美味。

米糕充分展现了同一种食材可以有如此多样的烹饪方式。它们既有甜味也有咸味，口感可柔嫩可筋道，既能酥脆甚至还能带点辛辣。 因此，11月29日不仅是一个品尝熟悉的米饼的好机会，也是尝试那些早已成为其他国家烹饪传统一部分的菜肴的好机会。

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