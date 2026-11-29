在西班牙马德里，皇家马德里在西甲第14轮比赛中以1比2不敌阿拉维斯。基利安·姆巴佩打入主队唯一进球，裘德·贝林厄姆在比赛末段领到第二张黄牌，被罚出场。

据Interia Sport报道，客队在第22分钟首开纪录。皇马后卫迪恩·赫伊森试图将球传给蒂博·库尔图瓦但未能成功，阿拉维斯前锋托尼·马丁内斯断球后破门得分。上半场结束时，客队以0比1领先。

阿拉维斯第二球与姆巴佩的回应

下半场开始后，阿拉维斯再次进球，但因越位被判无效。第61分钟，安赫尔·佩雷斯的进球有效，将本队优势扩大一倍。皇马在第69分钟缩小差距：在一次快速开出的角球后，姆巴佩击败了对方门将。

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马德里球队控球时间占72%，射门25次，而阿拉维斯为8次。皇马有8次射正，客队则有2次。

VAR取消主队点球

比赛末段，贝林厄姆在阿拉维斯禁区内倒地，裁判起初判罚点球。在VAR监视器上回看这一事件后，裁判取消了点球，认定这名英格兰球员的行为是试图制造犯规。贝林厄姆领到第二张黄牌，这对他而言变成了一张红牌。

直到终场哨响，皇马未能扳平比分。这场失利未能让马德里球队暂时追上巴塞罗那，皇马在本场比赛前落后对手三分。

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